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Rum Başsavcı, Sayıştay Başkanını mahkemeye verdi

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Rum Başsavcı, Sayıştay Başkanını mahkemeye verdi
Rum Başsavcı, Sayıştay Başkanını mahkemeye verdi

“Kıbrıs Cumhuriyeti” tarihinde ilk kez iki bağımsız kurum arasındaki anlaşmazlığın mahkemede son bulduğu ve Rum Başsavcısının görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Sayıştay Başkanının görevine son verilmesi için dün Anayasa Mahkemesinde dava dosyaladığı haber verildi.

Rumca gazetelerin tümü habere manşetlerinden geniş bir şekilde yer verirken, Alithia gazetesi “Ok Yaydan Çıktı” başlığıyla yayımladığı haberinde, Hukuk Dairesinin dün açıklamada bulunarak yetkili konsey tarafından Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in görevini kötüye kullanıp kullanmadığına karar verilmesi için, kamu yararı gözetilerek mahkemede dava dosyaladığını açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre açıklamasında, kendisine karşı olan intikam dolu bir hareketten söz eden, aynı zamanda tanıkların konuşacağını ve delillerin sunulacağını ifade eden Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis, davanın sonuna kadar gidip, gerçeğin ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise davaya seyirci kalacağını yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Başsavcı ile Sayıştay Başkanı arasındaki anlaşmazlığa müdahil olmasının söz konusu olmadığını ve mahkemenin kararını bekleyeceğini dile getirdi.

Haberinde uzun zamandır olması beklenen şeyin gerçekleştiğini ve en nihayetinde dün Başsavcı Yorgos Savvidis’in görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in görevine son verilmesi için Anayasa Mahkemesine beklenen başvuruyu yaptığını kaydeden gazete, Başsavcılığın Sayıştay’ın yetkilerini aştığı ve uygunsuz davrandığını düşündüğü durumları ortaya koymasının beklendiğini ve bunların yalnızca kısa süre önce gerçekleşen olaylarla değil geçmişte meydana gelen şeylerle de alakalı olacağını kaydetti.

Hukuk mücadelesinin merkezinde Sayıştay’la son yaşanan anlaşmazlığın bulunmasının beklendiğini yazan gazete, bunun Yolsuzlukla Mücadele Birimine yapılan ve Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis tarafından cezai kovuşturmaların ertelenmesiyle ilgili suçlamalarla alakalı olduğunu belirtti.

Gazete Yolsuzlukla Mücadele Biriminin Angelidis aleyhinde herhangi bir yanlış şey tespit etmediğini anımsattı.

Yaptığı yazılı açıklamada bugünden itibaren tanıklar, deliller ve belgelerin konuşacağını ve son sözü adaletin söyleyeceğini dile getiren Satıştay Başkanı Mihailidis ise, aylardır kendisine misilleme yapıldığını ve bunun şu an son aşamaya geldiğini söyledi.

Mihailidis başlayan sürecin “temizliğe” yol açacağını ve bunun kimin görevini kötüye kullandığının ortaya çıkmasına fırsat vereceğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi de “İddianame Bu- Başsavcı Odisseas Aleyhinde Mahkemeye Ne Sundu” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Başsavcının Sayıştay Başkanı aleyhinde mahkemeye 15 suçlamadan oluşan 124 sayfalık bir iddianame sunduğunu yazdı.

Gazete bu suçlamalarla birlikte Sayıştay başkanının tutumunun, halkın kurumlara olan güveninin erozyona uğramasına neden olduğunun aynı zamanda Sayıştay Başkanının tutumunun halkın devletin en üst düzey hukuk görevlisine yani Başsavcıya olan güvenini zayıflattığının kanıtlanmaya çalışıldığını ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise AKEL partisi açıklamasında, Başsavcının Sayıştay Başkanı aleyhinde dava açmasını kurumsal çatışmayı derinleştiren uç bir önlem olarak nitelendirirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu mesele karşısında susmasının ise önemli bir sorun olduğunu ifade etti.

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