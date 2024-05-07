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Fransız öğrenciler Güney Kıbrıs ile KKTC’de sığınmacılar konusunda incelemelerde bulundu

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Fransa’daki “Sciences Po Menton” adlı üniversitede öğrenim gören öğrenciler Güney'de ve Kuzey'de sığınmacılarla ilgili incelemelerde bulundu.
Fransız öğrenciler Güney Kıbrıs ile KKTC’de sığınmacılar konusunda incelemelerde bulundu

Fransa’daki “Sciences Po Menton” adlı üniversitede öğrenim gören, Orta Doğu ve Akdeniz siyaseti ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir grup öğrencinin KKTC ile Güney Kıbrıs’ta sığınmacılarla ilgili incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, öğrencilerin araştırmasında, Kıbrıs’taki halkın sığınmacıları hangi ölçüde tehdit kaynağı olarak algıladığı ve bunun, sığınmacılara yönelik hoşgörü standartlarını nasıl etkilediğinin ele alındığını yazdı.

Gazete, öğrencilerin özel bir anket hazırlayarak, 120 kişi ve 20 farklı kuruluşla görüşmeler yaptığını kaydederken, anketin dini, ekonomik, bio-etnik ve kültürel-etnik olmak üzere 4 farklı bakış açısı çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

Öğrencilerin zamanın çoğunluğunu Lefkoşa’da geçirdiğini yazan gazete, öğrencilerin daha çok sığınmacılarla ilgili etik kısıtlamalara odaklandıklarını kaydetti.

Gazete, genel olarak misafirperver olan ada halkının, istihdam fırsatları ve demografik değişim açısından tehdit olarak algıladıkları yabancılara kötü davrandıkları tespiti yapılığını yazdı.

Habere göre öğrenciler, tüm Kıbrıslıların ırkçı olmadığı ancak birçoğunun kültürlerarası düşmanlık beslediği ve olaylara dar ve bağnaz bakış açısıyla yaklaştığı tespitinde bulundu

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