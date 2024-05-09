Potada ilk devre bu hafta tamamlanıyor

Ligin ilk devresi oynanacak maçlarla tamamlanacak.
İkinci sırada yer alan Caesar Larnaka Gençler Birliği bu gece Soyer Aksu’yu konuk edecek. Maç saat 20.00’de oynanacak.
Savoy Marmara ile Baf Ülkü Yurdu yarın akşam saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak.
İlk yarının son maçı ise 11 Mayıs Cumartesi Koopspor – Çetinkaya arasında oynanacak.
Extend Erkekler Ligi
TAKIMLAR O G M AS YS P AV
1. Koopspor 4 4 - 346 270 8 +76
2. Caesar G. Birliği 4 3 1 273 237 7 +36
3. Baf Ülkü Yurdu 4 2 2 201 223 6 -22
4. Savoy Marmara 4 1 3 275 277 5 -2
5. Çetinkaya 4 1 3 263 294 5 -31
6. Soyer Aksu 4 1 3 262 300 5 -38
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