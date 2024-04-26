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Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail arasında önemli iş birliği

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Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail arasında önemli iş birliği
Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail arasında önemli iş birliği

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail parlamentolarının dış işleri komiteleri başkanlarının bir araya geldiği ve iş birliğinin önemini vurguladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail parlamentolarının dış işleri komite başkanlarının gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

Habere göre, üç ülkenin dış işleri komitesi başkanları, Orta Doğu’daki mevcut krizin ve tüm bölgenin güvenliği ve istikrarına ilişkin tehlikelerin, üçlü iş birliğini gerekli kıldığı yönünde uzlaşmaya vardı.

Rum Meclisi Dış İşleri Komitesi Başkanı Haris Yeorgiu, geniş bölgedeki ülkelerle iş birliğinin muhafaza edilmesinin önemini vurguladı.

Gazete görüşme kapsamında diyaloğun daha da ilerletilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yeniden görüşme yapılması konusundaki iradenin de dile getirildiğini yazdı.

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