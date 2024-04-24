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Hristodulidis, Rum Ulusal Konseyi’ni topluyor

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “baskılara direnemeyerek” Rum Ulusal Konseyi’ni Cuma günü toplama kararı aldığı bildirildi.
Hristodulidis, Rum Ulusal Konseyi’ni topluyor

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Cuma günü Ulusal Konsey’i toplayacağını duyurduğunu yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, konseyi toplama kararını baskılara dayanamayarak aldığı yönündeki iddiaları reddederek, Avrupa Konseyi toplantısı sonrasında ve BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in adayı ziyareti öncesinde en uygun zamanın şimdi olduğunu söyledi.

Gazete, Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin müzakere sürecine ilişkin bir öneri sunduğunu açıklamasının ardından, konseyin toplanması yönünde AKEL ve DİSİ’nin yoğun baskısına maruz kaldığını hatırlattı.

 

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