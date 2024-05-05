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Yağmurlu hava etkili oluyor: Güney Kıbrıs, Sarı alarm verdi!

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgenin 4 – 10 Mayıs tarihleri arasında, alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, pazar ve pazartesi günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.
Yağmurlu hava etkili oluyor: Güney Kıbrıs, Sarı alarm verdi!

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgenin 4 – 10 Mayıs tarihleri arasında, alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, pazar ve pazartesi günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Hava bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi günü parçalı bulutlu öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 30 – 33, sahillerde 26 – 29 derece, pazar günü ise iç kesimlerde 25 – 28 ve sahillerde 21 – 24 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk iki günü güney ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Diğer yandan Rum Meteoroloji Dairesi bugün için sarı alarm verdi. Daire yıldırım düşmeleri ve sel baskınlarına karşı uyardı.

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