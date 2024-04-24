Hristodulidis, Cuma günü Ulusal Konsey’de Müzakereler ve Türkiye-AB ilişkilerini anlatacak

Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis, cuma günü ülkenin en üst danışma organı olan Ulusal Konsey’i bir araya getirerek siyasi parti liderlerini Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması çabalarındaki son gelişmeler ve Avrupa Konseyi’nin son toplantısından çıkan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkileri sonuçları hakkında bilgilendirecek.
Rum Hükûmet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Konsey’in cuma günü saat 10.30’da (07.30 GMT) Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplanacağını bildirdi.
Letymbiotis, toplantıda Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler; AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak son Avrupa Konseyi’nin sonuçları hakkında bilgi vereceğini belirtti.
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