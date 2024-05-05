  • BIST 10276.88
  • Altın 2390.367
  • Dolar 32.335
  • Euro 34.7427
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Meclis yarın toplanıyor

» »
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak. Meclis’in gündeminde “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ” ile “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" bulunuyor.
Meclis yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul'un gündeminde, başkanlığın sunuşlarının ardından “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı ” ile “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" bulunuyor.

Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek. Genel kurulda, sözlü ve sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorulara da yer alacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne ve Lefkoşa’da trafik kazası: 5 kişi yaralandı05 Mayıs 2024 Pazar 12:14
  • Erhürman: “Bilimi tekrardan toplumda gündem haline getirmeliyiz” 05 Mayıs 2024 Pazar 12:12
  • Yağmurlu hava etkili oluyor: Güney Kıbrıs, Sarı alarm verdi!05 Mayıs 2024 Pazar 12:05
  • Basketbol U20’de YDÜ farklı galip: 91-6105 Mayıs 2024 Pazar 11:55
  • ARUCAD Kariyer Günleri Mimar Desen Çizenel’in Katılımıyla Tamamlandı05 Mayıs 2024 Pazar 11:46
  • Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü05 Mayıs 2024 Pazar 11:43
  • Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat!04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:47
  • Töre: Güzelyurt’a bir bayrak çektik, bu bayrak artık inmez04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:46
  • 24. Büyükkonuk Eko Günü yarın yapılıyor04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:45
  • 12. Mormenekṣe Enginar Festivali başladı04 Mayıs 2024 Cumartesi 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti