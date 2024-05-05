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Basketbol Kadınlar Ligi devam ediyor...

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Basketbol Kadınlar Ligi 2. haftasında oynanacak maçlarla devam ediyor...
Basketbol Kadınlar Ligi devam ediyor...

Basketbol Kadınlar Ligi 2. haftasında oynanacak maçlarla devam ediyor...

 

İskele’de kazanan Gençler Birliği: 52-43

Yer: İskele Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Beşe, Ali Kozok, İldem Aspiri
Ceasar L.Gençler Birliği: Yağmur (6), Zümra, Ayşe, Cemile, Nezaket (10), Kamogelo (18), Aleyna, Bircan, Judel (5), Özen (10), Ketlegıle (3), Arzum
DAÜ: Rümseysa (15), Berfe, Berna (7), Sıdıka, Santına (10), Zeynep, Hilal, Melisa (9), Gül (2)
1.periyot: 18-13
İlk yarı: 33-29
3.periyot: 37-40

Extend Kadınlar Ligi ilk hafta maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 52-43 mağlup etti.
İskele Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı karşılıklı basketlerle geçilirken devreyi Caesar Larnaka Gençler Birliği 33-29 önde bitirdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu ve rakibine üçüncü periyotta sadece 4 sayı atma imkanı verdi ve bu bölümü de 40-37 önde geçti.
Son periyotta ise bu kez Caesar Larnaka Gençler Birliği rakibine sayı atma şansı tanımadı. Maçı İskele temsilcisi 52-43 kazandı.
Maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin yabancı oyuncusu Kamogelo 18 sayı 15 ribaund ile maçı double double yaparak tamamladı.

 

Levent farklı başladı: 28-104

Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz, Ahmet Enes

Akdeniz SB: Gülüşan (2), Merve, Simay (1), Hülya (6), Yelda, Duygu, Ceren (1), Derya (12), Senem, Aylin, Hatice (3), Ecem(3)

Levent: Çisem, Dilem, Didem (9), Günay (32), Gamze (7, Nehir (5), Fehime, Ernestine (15), Pearl (2), CEMALİYE (4), Fatma (6), Beren (25)

İlk periyot: 14-28

İlk yatı: 17-44

Üçüncü periyot: 28-62

EXtend Kadınlar Ligi başladı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçta Levent deplasmanda Akdeniz Spor Birliğini 104-28 mağlup etti.

Maçın başından itibaren üstünlüğü ele alan Levent rakibi karşısında devreyi 44-17 önde geçti.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren Levent maçı 104-28 kazanarak lige galip başladı.

Maçta Levent oyuncusu Günay 31 ve Beren 25 sayı attılar.

U 14’te kazanan Ada

Kulıf & Kulıf U 14 Erkekler Liginde ise Mağusa Areha’da oynanan maçta Adaspor, Kıvılcım Gençlik Gücü’nü 67-27 mağlup etti.

 

MARMARA SPOR KULÜBÜ LİGDEN ÇEKİLDİ

Daha önce lige katılacağı açıklanan Marmara Spor Kulübü'nün ise Lige katılamayacağını Federasyona bildirdiği öğrenildi. 

 

TEK MAÇLA DEVAM EDECEK

Basketbol Extend Büyük Kadınlar ligi bu hafta İskele'de oynanacak olan Levent Spor Kulübü Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı ile devam edecek. 

 

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