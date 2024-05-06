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Basketbol'da 4üncü haftanın sonunda oluşan puan durumu! KOOP önde GençlerBirliği kovalıyor...

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Basketbol'da 4üncü haftanın sonunda oluşan puan durumu! KOOP önde GençlerBirliği kovalıyor...
Basketbol'da 4üncü haftanın sonunda oluşan puan durumu! KOOP önde GençlerBirliği kovalıyor...

İlk devre tamamlanıyor
Ligin ilk devresi bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak.
9 Mayıs Perşembe akşamı Ceasar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu’yu konukm edecek.
Savoy Marmara ile Baf Ülkü Yurdu 10 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa’da mücadele edecekler.
İlk yarının son maçı ise 11 Mayıs Cumartesi Koopspor – Çetinkaya arasında oynanacak.

Extend Erkekler Ligi
TAKIMLAR                              O    G    M    AS    YS    P      AV
1.KOOPSPOR                         4    4     -    346    270    8    +76
2.CEASAR L.G.BİRLİĞİ          4    3    1     273    237    7    +36
3.B.ÜLKÜ YURDU                   4    2    2     201    223    6    -22
4. SAVOY MARMARA             4    1    3     275    277    5     -2
5.ÇETİNKAYA                          4    1    3     263    294    5    -31
6.SOYER AKSU                      4    1    3     262    300    5    -38

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