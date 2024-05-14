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Bosley KoopSpor'u terk etti! Ülkesine dönüyor!

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Extend Erkekler Basketbol Ligi’ni domine eden ve ilk devreyi yenilgisiz lider tamamlayan Koop Spor’da Bosley şoku yaşanıyor.
Bosley KoopSpor'u terk etti! Ülkesine dönüyor!

Ligde ilk devre tamamlanırken Koop Spor’un ABD’li oyuncu Bosley’in takımla devam etmeyeceği ve ABD’ye döneceği öğrenildi.

Ligin ilk devresinde Koop Spor’u sırtlayan Bosley önemli istatistiklere imza atmıştı.

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