Bosley KoopSpor'u terk etti! Ülkesine dönüyor!

Ligde ilk devre tamamlanırken Koop Spor’un ABD’li oyuncu Bosley’in takımla devam etmeyeceği ve ABD’ye döneceği öğrenildi.
Ligin ilk devresinde Koop Spor’u sırtlayan Bosley önemli istatistiklere imza atmıştı.
Ligde ilk devre tamamlanırken Koop Spor’un ABD’li oyuncu Bosley’in takımla devam etmeyeceği ve ABD’ye döneceği öğrenildi.
Ligin ilk devresinde Koop Spor’u sırtlayan Bosley önemli istatistiklere imza atmıştı.
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