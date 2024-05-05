  • BIST 10276.88
  • Altın 2390.367
  • Dolar 32.335
  • Euro 34.7427
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Güzelyurt'da Gençler Birliği zorlanmadı: 48-64

» »
Extend Erkekler Ligi’nde Güzelyurt Spor Salonu’nda oynan maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği, Baf Ülkü yurdu’nu 64-48 mağlup etti.
Güzelyurt'da Gençler Birliği zorlanmadı: 48-64

Yer: Güzelyurt Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz, Ali Kozok
BÜY: Sabri (2), Yılmaz (4), Umut (3), Emre (11), Ahmet (2), Ebrahimi, Hakan, Tunç (3), Osman, Uche (12), Arife (11), Mustafa
Caesar L. Gençler Birliği: Yusuf (6), Hasan Kasap (8), Aykut (5), Ulaş, Atilla (16), Hasan Debeş, Mert (8), Tolga, Halil (7), Can (8), Price (6)
1.periyot: 8-20
İlk yarı: 24-41
Üçüncü periyot:: 32-53

Extend Erkekler Ligi’nde Güzelyurt Spor Salonu’nda oynan maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği, Baf Ülkü yurdu’nu 64-48 mağlup etti.
İskele temsilcisi baştan sona üstün oynadığı maçta devreyi 41-24 maçı da 64-28 kazanarak ligde üçüncü galibiyetini aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de flaş iddia02 Mayıs 2024 Perşembe 21:15
  • Basketbol Extend Kadınlar Ligi'nde İskele’de Caesar Larnaka GB-DAÜ karşılaşıyor02 Mayıs 2024 Perşembe 10:04
  • Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası30 Nisan 2024 Salı 11:55
  • Çift Maç Haftasında Gençler Birliği'nden ikinci galibiyet... Caesar Larnaka GB 57- Marmara SK 5127 Nisan 2024 Cumartesi 22:46
  • Ünlü hakem hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı27 Nisan 2024 Cumartesi 12:04
  • Kritik anların oyuncusu: Stephen Curry26 Nisan 2024 Cuma 12:58
  • Basketbol'da İskele’de zorlu randevu yarın26 Nisan 2024 Cuma 12:18
  • Basketbol'da Levent’in rakibi Fenerbahçe25 Nisan 2024 Perşembe 12:27
  • Basketbol'da 3. hafta başlıyor... İşte puan durumu...25 Nisan 2024 Perşembe 10:38
  • Basketbol'da Gençler Birliği evinde galip: 88-6525 Nisan 2024 Perşembe 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti