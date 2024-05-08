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Panathinaikos 12 yıl sonra Dörtlü Final'de

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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 yenen Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e çıktı.
Panathinaikos 12 yıl sonra Dörtlü Final'de

OAKA Altion'da oynanan ve ilk çeyreğini Maccabi Playtika Tel Aviv'in 21-19 önde geçtiği karşılaşmanın devresi 41-41 berabere tamamlandı.

Başa baş mücadeleye sahne olan maçın üçüncü çeyreğinde rakibine 58-56 üstünlük sağlayan Yunan temsilcisi, üst üste sayılar bularak etkili başladığı son çeyrekte farkı daha da açarak müsabakadan 81-72 galip ayrıldı.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, seriyi 3-2 kazanarak 12 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e yükselme sevincini yaşadı.

Ev sahibi ekipte, Kendrick Nunn 26 ve Kostas Sloukas 15 sayıyla oynadı. Maccabi Playtika Tel Aviv'de ise Lorenzo Brown, 19 sayıyla salondan ayrıldı.

Panathinaikos AKTOR, Dörtlü Final'de Fenerbahçe-Monaco (2-2) eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

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