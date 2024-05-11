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TBF, yeni sezonda yabancı kuralını değiştirdi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yabancı kuralı değişti.
TBF, yeni sezonda yabancı kuralını değiştirdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüp temsilcileri bir araya gelerek "Lig Kurulu" toplantısını gerçekleştirdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 16 Süper Lig kulübünün katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede, 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü.

Alınan ortak kararlar doğrultusunda 2024-2025 sezonundan itibaren maç boyunca en az 1 Türk oyuncu sürekli sahada olacak. Sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 yabancı oyuncunun bulunacağı belirtildi.

Play-in formatı

Sezon sonunda ilk 8 takımın play-off oynadığı formatta da değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Alınan kararla önümüzdeki sezon sonunda ligi 7'nci, 8'inci, 9'uncu ve 10. sırada tamamlayan ekipler play-in oynama hakkı elde edecek.

Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada tamamlayan ekibin sahasında oynanacak. Ligi 7'nci sırada tamamlayan ekiple 8'inci takım birbirleriyle oynayacak. Kazanan ekip lig 7'ncisi olarak play-off oynamaya hak kazanacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım, 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan play-off’a girmek için karşılaşacak.

Hidayet Türkoğlu: "Ortak kararlar almak üzere çeşitli çalışmalar yaptık"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl boyunca kulüplerimizle düzenli olarak yaptığımız müzakereler sonucunda, milli takımımıza daha deneyimli, öz güveni yüksek ve inisiyatif kullanabilen sporcular yetiştirebilmek adına ortak kararlar almak üzere çeşitli çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Kulüplere teşekkür eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Türk basketbolunun gelişimi ve milli takım başarıları için alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yabancı kuralının sonuçlarıyla birlikte sporcularımızın kendilerine verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendireceklerine ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Ayrıca, sporcu menajerlerinin basketbolcuları daha çok süre ve sorumluluk alabilecekleri takımlara yönlendirmesinin önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte bu mücadelede başarılı olmayı içtenlikle diliyorum. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız play-in formatının, gelecek sezon normal sezonun sonunda play-off’lara yaklaşırken rekabetin derecesini artırmak için önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararın basketbolseverlere daha renkli bir sezon yaşatmasını umuyorum."

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