Yılın çaylağı Wembanyama

NBA'de 'Yılın Çaylağı' ödülünün sahibi San Antonio Spurs'ün Fransız yıldızı Victor Wembanyama oldu.

NBA'de play off heyecanı devam ederken, yılın çaylağı oyuncusu ödülü de sahibini buldu.

San Antonio spurs'ün Fransız yıldızı Victor Wembanyama, 2023-2024 sezonunun en iyi çaylak oyuncusu seçildi.

20 yaşındaki oyuncu, seçim kurulundaki 99 üyenin tamamının ilk sıra oyunu aldı.

San antonio spurs'de daha önce 1990'da David Rabinson, 1998 yılında ise Tim Dankın, tüm oyları alarak yılın çaylağı seçilmişti.

Wembanyama, NBA'deki ilk sezonunda 21,4 sayı, 10, 6 ribaund, 3,9 assist, 3, 6 blok ve 1, 2 top çalma ortalaması tutturdu.

2.24'lük Fransız yıldız, NBA tarihinde bu ortalamaları tutturan ilk çaylak olarak da tarihe geçti.

Victor Wembanyama ayrıca 2019'da Sloven yıldız Luka Donçiç'ten sonra bu ödülü kazanan ilk yabancı uyruklu oyuncu oldu.

Yılın çaylağı oylamasında Oklahoma City'den Çet holmgren ikinci, Şarlot'tan Brandon Miller ise üçüncü oldu.