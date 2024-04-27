Güney Kıbrıs ile Kırgızistan anlaşma imzalayacak

Güney Kıbrıs ile Kırgızistan gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması yanı sıra vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmanın önlenmesine yönelik anlaşma imzalayacak

Rum Maliye Bakanlığının dün “X” platformunda bir paylaşımda bulunarak Güney Kıbrıs ile Kırgızistan’ın, gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması yanı sıra vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmanın önlenmesine yönelik bir anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili müzakereleri başarıyla tamamladıklarını açıkladığı haber verildi.

Anlaşmanın bir sonraki aşamada imzalanmasının beklendiğini yazan Haravgi gazetesi, Maliye Bakanlığının resmi verilerine göre, söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Rum Yönetimi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında 1983 yılından bu yana geçerli olan anlaşmanın yerine geçeceğini vurguladı.

Haberde Rum Yönetiminin diğer 68 ülkeyle, yürürlükte olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları bulunduğu da ifade edildi.