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Özçınar “Kutluyorum”

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ortaokul yıldızlar atletizm final yarışlarında kızlarda ve erkeklerde şampiyon olan Şehit Turgut Ortaokulu atletizm takımını bugün makamında kabul etti.
Özçınar “Kutluyorum”

Özçınar sporcuları kutlayarak, eğitimlerini de aksatmadan spor alanındaki başarılarının devamını diledi. Sporun sağlık ve disiplin için insan hayatında önemli olduğunu vurgulayan Özçınar, çocukların eğitimine ne kadar önem verirlerse başarılı olma şanslarının o kadar yüksek olacağına dikkat çekti. Şehit Turgut Ortaokulu’nun yıllardan beridir spor branşlarında ama özellikle atletizm ve futbolda birçok başarı elde ettiğinin altını çizen Özçınar, kızlar ve erkeklerde çifte şampiyonluk yaşayan Şehit Turgut Ortaokulu’nu tebrik etti. Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar ayrıca Mersin’de ülkemizi okullararası Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Şehit Turgut Ortaokulu Müdür Vekili Fikri Özler de ziyarette Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın hayatını spora adamış ve sporu kendilerine sevdiren bir kişi olduğunu anlattı. Özçınar’ın gerek okulların ihtiyaçlarını karşılamasına gerekse yurtdışı temsiliyetlerinde okullara büyük destek verdiğini kaydeden Özler; “Özçınar’ın varlığı bulundukça kendisini arkamızda bir güç olarak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Şehit Turgut Ortaokulu Müdür Vekili Fikri Özler, Eğitmenler Hüseyin Eğitmen, Kenan Atakol ve Gönül Özkan yer aldı.

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