Üreten kadınların eserleri sergilenecek

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası '1. Üreten Kadınlar Sergisi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi öncülüğünde, Nevin Halis koordinatörlüğünde ilki düzenlenen ‘1. Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması’ kapsamında hazırlanan eserler, 10 Mayıs tarihinde, ‘1. Üreten Kadınlar Sergisi’ kapsamında sergilenecek. 10 Mayıs'ta başlayacak olan '1. Üreten Kadınlar Sergisi', Kıbrıslı kadın sanatçıların özgün eserlerine ev sahipliği yapacak.
Anneler Günü’ne özel gerçekleşecek olan ve Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda saat 18:00'de açılış kokteyli ile başlayacak olan sergi, 13-14-15-16 ve 17 Mayıs tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.
SANATÇILAR
İnci Kansu
İsmet Tatar
Semral Öztan
Ayça Çağlar
Bedia Kale
Birgül Beyazyüz Gedik
Fatma Özok
Fatma Öztabay
Feza Sanıvar
Işın Asvaroğlu
Mine Korudağ
Nedime Yanaroğlu Beysoydan
Nilgün Güney
Osmane Galal
Özge Yücesoy
Özlem Davulcu
Özlem Kuyucuoğulları
Pervin Özgeçen
Sinem Saydam
Tülay Pirgalıoğlu
Yağmur Beste Kumlu
Zülal Karlıova
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