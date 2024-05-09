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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Üreten kadınların eserleri sergilenecek

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‘1. Üreten Kadınlar Sergisi’ kapsamında sergilenecek. 10 Mayıs'ta başlayacak olan '1. Üreten Kadınlar Sergisi', Kıbrıslı kadın sanatçıların özgün eserlerine ev sahipliği yapacak.
Üreten kadınların eserleri sergilenecek

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası '1. Üreten Kadınlar Sergisi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi öncülüğünde, Nevin Halis koordinatörlüğünde ilki düzenlenen ‘1. Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması’ kapsamında hazırlanan eserler, 10 Mayıs tarihinde, ‘1. Üreten Kadınlar Sergisi’ kapsamında sergilenecek. 10 Mayıs'ta başlayacak olan '1. Üreten Kadınlar Sergisi', Kıbrıslı kadın sanatçıların özgün eserlerine ev sahipliği yapacak.

Anneler Günü’ne özel gerçekleşecek olan ve Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda saat 18:00'de açılış kokteyli ile başlayacak olan sergi, 13-14-15-16 ve 17 Mayıs tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

SANATÇILAR

İnci Kansu

İsmet Tatar

Semral Öztan

Ayça Çağlar

Bedia Kale

Birgül Beyazyüz Gedik

Fatma Özok

Fatma Öztabay

Feza Sanıvar

Işın Asvaroğlu

Mine Korudağ

Nedime Yanaroğlu Beysoydan

Nilgün Güney

Osmane Galal

Özge Yücesoy

Özlem Davulcu

Özlem Kuyucuoğulları

Pervin Özgeçen

Sinem Saydam

Tülay Pirgalıoğlu

Yağmur Beste Kumlu

Zülal Karlıova

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