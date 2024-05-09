GMBTK Ersoy Birkan anısına düzenlenen suerte cup tamamladı

KKTF ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 02-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP (10+ kategori-2) oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı. Final maçları ardından oluşan sıralamalar şu şekilde;
SUERTE CUP SIRALAMALARI
10+ KADINLAR SIRALAMASI
GRUP-1
1. Şengül Tilki
2. Almira Akşahin
3. Enra Çakartaş
4. Dinara Yorgancıoğlu
GRUP- 2
1. Deniz Abdullahoğlu
2. Medina Akhmetova
10+ ERKEKLER SIRALAMASI
GRUP-1
1. Kaan Dönmez
2. Asım Aras Astan
3. Çınar Elmalı
4. Aras Çelik
GRUP- 2
1. Amır Utyugulov
2. Aristote Mabele
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