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GMBTK Ersoy Birkan anısına düzenlenen suerte cup tamamladı

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02-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP (10+ kategori-2) oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı.
GMBTK Ersoy Birkan anısına düzenlenen suerte cup tamamladı

KKTF ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 02-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP (10+ kategori-2) oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı. Final maçları ardından oluşan sıralamalar şu şekilde;

SUERTE CUP SIRALAMALARI

10+ KADINLAR SIRALAMASI

GRUP-1

1. Şengül Tilki

2. Almira Akşahin

3. Enra Çakartaş

4. Dinara Yorgancıoğlu

GRUP- 2

1. Deniz Abdullahoğlu

2. Medina Akhmetova

10+ ERKEKLER SIRALAMASI

GRUP-1

1. Kaan Dönmez  

2. Asım Aras Astan

3. Çınar Elmalı

4. Aras Çelik

GRUP- 2

1. Amır Utyugulov 

2. Aristote Mabele 

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