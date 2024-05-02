Yunan darbesini kınamadıklarının düşünülmesi Hristodulidis’i “üzdü”

Rum Eğitim Bakanlığı’nın Barış Harekatının 50’nci yıldönümü dolayısıyla yapılacak etkinlikler konusunda okul müdürlerine gönderdiği genelgede III. Makarios’a yönelik Yunan darbesine yer verilmemesi nedeniyle AKEL’den gelen eleştiriler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i üzdü.

Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis, Paskalya nedeniyle bir RMMO kışlasını ziyareti sırasında gazetecilerin sorusu üzerine, Barış Harekatı’nın yapılmasına sebep olan darbeyi “kınamadıklarının düşünülmesine üzüldüğünü” söyledi.

“Böyle zamanlarda ortak hedefimizin ne olduğunu göstermek istiyorsak halka doğru mesajlar vermeliyiz” diyen Hristodulidis darbeyi kınadığını ancak “bu kara anları birlik olarak ilerlemek için kullanmalıyız” dedi.

Hristodulidis AP ve yerel seçimlerin yapılacağı 9 Haziran’ı işaret ederek “Seçimler bitecek ve önümüzde gerek milli davamızla gerek iç yönetimle ilgili olsun, büyük meydan okumaları bulacağız”. dedi. Hristodulidis AKEL başta olmak üzere bütün siyasi güçlere iş birliği eli uzattığını çünkü halkın kendilerinden beklediği şeyin bu olduğunu söyledi.

Gazeteciler Hristodulidis’e Larnaka liman ve marinasındaki çalışmalar, havalimanı konsorsiyumunun sözleşme ana hükümlerine uymaması ve Vasiliko doğal gaz terminali için CPP konsorsiyumunun Çin’den getireceği 120 işçinin halen ülkeye gelmemesi konularını da sordu.

Hristodulidis havalimanı konusunda konsorsiyum ile görüşme ve müzakere aşamasında olduklarını, olumlu sonuç beklediğini ancak Larnaka limanı ve marinasında durumun olumlu olmadığına işaet etti. Larnaka Belediye Başkanı ile temas halinde olduğunu belirten Hristodulidis liman meselesine çözüm bulmaya çalışacaklarını anlattı. Hristodulidis Vasiliko doğal gaz terminaline değinirken, karasal çalışmalarda ve SFRU yüzer tesisinde ilerleme sağlandığını ancak iskele konusunda sorun olduğunu, dün Enerji Bakanı ile bu konuyu görüştüklerini söyledi.

Haravgi haberi “Başkan Hristodulidis ‘Birliği’ Hatırladı” başlığıyla aktardı ve Hristodulidis’in “AKEL’in haykırışlarından sonra Yunan darbesine atıf yapmak zorunluluğunu hissettiğini” yazdı.

Hristodulidis’in Larnaka limanı ve Vasiliko terminali ile ilgili söylediklerini ise “Başkan: “Maalesef Liman’daki Durum Olumlu Değil” başlığı altında aktardı.