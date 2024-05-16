Yakın Doğu Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk hemşirelik fakültesini bünyesinde bulunduran Yakın Doğu Üniversitesi’nde de bu anlamlı hafta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Geleceğin hemşirelerini yetiştiren Yakın Doğu Üniversitesi aynı zamanda Lefkoşa ve Yeniboğaziçi’nde bulunan hastaneleri ile bugünün hemşirelerinin de en güçlü adresi olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Hemşireler Konseyi, bu yılki meslek haftasını “Hemşirelerimiz, geleceğimiz.” teması ile kutluyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin düzenlediği konferans da belirlenen temaya paralel bir içerikle gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ve Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen’in verdiği konferansta, “Hemşireliğin Gücü” ve “Bakımın Ekonomik Gücü” konuları ele alındı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliği, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören de takip etti. İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da kısa bir konuşma yaparak hemşireleri kutladı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Deneyimli akademisyen kadromuz ve hastanelerimizde sunduğumuz uygulamalı eğitim olanakları ile öne çıkan Hemşirelik Fakültemizde, lisans ve lisansüstü programlarımız yüzde 100 doluluk oranına sahip.”

Sundukları sağlık hizmetlerinin yanı sıra acil durumlarda hayati destek de sağlayan hemşirelerin, en saygın meslek gruplardan biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, tüm hemşireleri kutladı. Ailesinin pek çok üyesinin de hemşirelik mesleğine mensup olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mesleğin gerektirdiği fedakalıkları yaşayarak yakından deneyimlediğini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek hemşirelik fakültesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, son yıllarda, Yakın Doğu Üniversitesi’nin en çok tercih edilen fakültelerinin başında geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Deneyimli akademisyen kadromuz ve hastanelerimizde sunduğumuz uygulamalı eğitim olanakları ile öne çıkan Hemşirelik Fakültemizde, lisans ve lisansüstü programlarımız yüzde 100 doluluk oranına sahip. Bu durum hemşirelik eğitiminde kalitemizi ve mesleğin sunduğu kariyer fırsatlarına güvenin bir yansımasıdır” dedi.

Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz: “Aklıyla bakan, yüreği ile hisseden, bilgisi ile hayat veren tüm hemşirelerin ve hemşire öğrencilerimizin gününü kutluyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Hemşireliğin Gücü” başlıklı sunumunda ulusal ve uluslararası alanda hemşireliğin geçmişi, bugünü ve geleceği ile ilgili önemli konulara değindi. Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum gününü kutlamak ve temel konularda hemşireleri eğitmek amacıyla tüm ülkelerde 12 Mayıs’ın Hemşireler Günü olarak kutlandığını belirten Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, 12 Mayıs ile başlayan haftanın ise Hemşirelik Haftası olarak kutlandığını hatırlattı. Prof. Dr. Yılmaz, “Tüm dünya hemşireleri ile birlikte kutladığımız bu günde; aklıyla bakan, yüreği ile hisseden, bilgisi ile hayat veren tüm hemşirelerin ve hemşire öğrencilerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Hemşirelik mesleğinin, insanlığa hizmet için, en çok ihtiyaç duyulan en gözde meslekler arasında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, “Sahip olduğumuz gücü hafife almayalım. Güç; sayılarda, derneklerde ve yaptığımız işin olağanüstü doğasına olan güvendedir” dedi. Prof. Dr. Yılmaz, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz gayret, bilgi ve beceri ile mesleğini icra eden, insan yaşamına katkıyı hayatının ve mesleğinin ideali kabul eden ve profesyonel hemşirelik hizmetlerini icra eden tüm hemşirelerimizin ve sevgili öğrencilerimizin haftasını kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen: “Hemşirelik ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir bir gelecek için, hemşirelere değer verilmesi ve onlara yatırım yapılması gerek.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen ise yaptığı “Bakımın Ekonomik Gücü” başlıklı sunumunda hemşirelik ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir bir gelecek için, hemşirelere değer verilmesi ve onlara yatırım yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Hemşirelerin sağlık sistemi içindeki ekonomik gücü, katkıları ve önemi üzerine çeşitli konulara değinen Doç. Dr. Dikmen, “Uluslararası Hemşireler Konseyi raporu; hemşirelik iş gücüne yapılan yatırımın; daha iyi hasta sonuçları ve daha kısa hastanede kalış süreleri sağladığını gösteriyor” dedi. Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin 2024 yılı raporunda küresel sağlık liderleri ve politika yapıcılara yönelik eylem çağrısında bulunduğunu da ifade eden Doç. Dr. Dikmen, bu çağrıda; hemşirelerin güçlendirilmesi, hemşirelerin eğitimine ve işgücü gelişimine yatırım yapılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, adil bir şekilde ve rekabetçi ücretler alınmasının sağlanması ve hemşireliğin toplumdaki rolününün desteklenmesinin yer aldığını söyledi.