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LAÜ'de Yaratıcı ELT Materyalleri Sergisi Öğretimde Yenilikçi Yaklaşımları Gündeme Taşıdı

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Yaratıcı ELT Materyalleri Sergisi: Öğrenmeyi Keyifli Hale Getiren İnovatif Yaklaşımlar!
LAÜ'de Yaratıcı ELT Materyalleri Sergisi Öğretimde Yenilikçi Yaklaşımları Gündeme Taşıdı

LAÜ’de “Yaratıcı ELT Materyalleri Sergisi” açıldı

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından ‘Yaratıcı ELT Materyalleri Sergisi’ düzenlendi. Serginin açılışında konuşma yapan İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Ersel yabancı dil öğreniminde ve öğretiminde materyal geliştirme ve kullanmanın öğrenmeyi daha kalıcı ve keyifli hale getirdiğini, öğrencileri motive edebildiğini vurguladı. Bölüm içerisinde öğretmen adaylarına yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı sunarken aynı zamanda edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilme imkanı sunduklarını belirtti. Kendi alanlarında uzmanlaşmış İngilizce Öğretmenliği Bölümü değerli ve tecrübeli öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Fatma Özüorçun ve Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok tarafından verilen ‘İngilizceyi Öğretmede Materyal Geliştirme’ ve ‘İngilizceyi Çocuklara Öğretme’ dersleri kapsamında ve söz konusu öğretim elemanlarının önderliğinde İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, Doç. Dr. Sibel Ersel emek veren öğretim elemanlarına ve öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

Daha sonra bölüm öğrencilerinin serginin kapsamı ve hazırlanan materyallerin konseptlerini anlatan konuşmalarında kukla kullanımı, görsel figürlerle desteklenerek hazırlanan hikaye kitapları, posterler, flashcardlar ve daha benzeri birçok görsel materyal hakkında katılımcılara geniş kapsamlı bilgi verildi. Sergide özel eğitime gereksinimi olan bireyler için yaratılmış materyallerin de sergilendiği stantlar ziyarete açılırken tüm katılımcılara teşekkür edildi

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