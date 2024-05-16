  • BIST 10319.96
  • Altın 2466.629
  • Dolar 32.217
  • Euro 35.1114
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Bu hafta 11 film vizyona girecek

»
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona 11 yapım izleyiciyle buluşacak.
Bu hafta 11 film vizyona girecek

Aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Üç Silahşörler: D'Artagnan" filminin yönetmen koltuğunda Martin Bourboulon oturuyor.

Oyuncu kadrosunda François Civil, Vincent Cassel ve Romain Duris'in yer aldığı yapım, bir kadını kaçırılmaktan kurtarmaya çalışan cesur genç D'Artagnan'ın macerasını konu ediniyor.

"Dünya Malı-Eksi Bir"

Uygur Akkaya'nın yönettiği "Dünya Malı-Eksi Bir", Barnabas İncili'ni çalmayı planlayan Haluk'un maceralarını ele alıyor.

Berk Hakman, Erkan Köse ve Asena Tuğal'ın başrolleri paylaştığı macera ve komedi türündeki filmin müziklerini Alper Atakan ve Hande Yener yaptı.

"Yurt"

Dram türündeki "Yurt", 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet'in yaşadıklarına odaklanıyor. Doğa Karakaş, Tansu Biçer, Can Bartu Aslan ve Ozan Çelik'in başrolünde yer aldığı yapımın yönetmenliğini Nehir Tuna üstlendi.

Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı film, 1990'lı yılların sonunda Türkiye'de siyasi kutuplaşma atmosferinde geçiyor.

"Eclipse"

İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'ın yönetmeni olduğu "Eclipse", belgesel ve spor sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Film, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığı halde Covid-19 salgını sebebiyle Tokyo'ya gidemeyen beş jimnastikçinin hikayesini anlatıyor.

"Yeter Artık"

"Kadına Şiddete Hayır" ve "Başka Özgecan'lar Ölmesin" sloganlarını afişine taşıyan dram türündeki "Yeter Artık" filminde başrolleri Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral ve Aleyna Kılıç paylaştı.

Murat Kuşçu'nun yönettiği film, Feyza'nın Hamdi tarafından şiddete maruz kaldığı evliliğini konu ediniyor.

"Hayali Arkadaşlar"

"Hayali Arkadaşlar", herkesin hayali arkadaşlarını ve süper güçle neler yaptığını görebildiğini keşfeden bir kızın hikayesini işliyor.

Ryan Reynolds, John Krasinski ve Cailey Fleming'in başrol oynadığı filmin yönetmenliğini, oyuncu kadrosunda da yer alan John Krasinski üstlendi.

"Birader"

Orijinal adı "Sheqo, Shaqow" olan Mısır yapımı komedi ve aksiyon türündeki "Birader", Dr. Yusra'nın hırsızlık planının başında duran İsmail ve Hegazy'nin hikayesine odaklanıyor.

Karim El Sobky'nin yönettiğiı filmde, Amr Youssef, Mohamed Mamdouh ve Amina Khalil rol aldı.

"Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta"

Haftanın animasyon türündeki tek filmi "Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta"nın yönetmenliğini Tania Vincent ile Ricard Cusso yaptı.

Yapım, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan şehrini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Combat Wombat'ın hikayesini konu ediniyor.

Haftanın korku filmleri

Yönetmenliğini Ahmet Arslan'ın üstlendiği "Alem-i Cin 5: Azap", babasının ölüm haberiyle memleketine giden Aslı'nın köyünde başına gelenleri anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Özcan Varaylı, Levent Çakır ve Merve Özel bulunuyor.

ABD yapımı "Becky'nin Gazabı" filmini Matt Angel ve Suzanne Coot yönetti. Yapımda Lulu Wilson, Seann William Scott ve Gabriella Piazza rol aldı.

Renny Harlin'in yönettiği ve Madelaine Petsch, Rachel Shenton, Gabriel Basso ve Froy Gutierrez'in oynadığı "Ziyaretçiler: Bölüm 1", korku üçlemesinin ilk filmi özelliği taşıyor.

ABD yapımı film, yolculuk sırasında arabaları bozulduğu için geceyi şehirden uzakta bir evde geçiren çiftin yaşadığı korku dolu anları beyazperdeye aktarıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Timsah Ateşi Seyirciyle Buluştu28 Nisan 2024 Pazar 09:43
  • ‘19’uncu Kıbrıs İpek Koza Festivali’ düzenleniyor26 Nisan 2024 Cuma 14:21
  • Kültür Dairesi'nden Heidi Trautman’a teşekkür belges26 Nisan 2024 Cuma 14:16
  • Eko Gün için stant sahiplerine gıda güvenliği eğitimi verildi25 Nisan 2024 Perşembe 16:09
  • 23 Nisan Girne’de dolu dolu geçecek19 Nisan 2024 Cuma 13:12
  • 12 film bu hafta vizyona girecek18 Nisan 2024 Perşembe 23:52
  • Sibel Siber’in Yeni Kitabı “Kulüp” (Kardeş Ocağı) Tanıtım ve İmza Etkinliği Yapılıyor17 Nisan 2024 Çarşamba 10:26
  • Selanik’te Elis rüzgarı esti..13 Nisan 2024 Cumartesi 11:08
  • Sibel Siber'in Yeni Kitabı "Kulüp" (Kardeş Ocağı) Avlu'da Tanıtılacak12 Nisan 2024 Cuma 15:40
  • İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri devam ediyor08 Nisan 2024 Pazartesi 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti