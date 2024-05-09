İnternet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan 7 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 0807.05.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, CÖŞ ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından üç ayrı ikametgaha yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynattıkları tespit edilen M.R.(E-28) ve D.B(E-33) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Y.Y.(E-30), D.W.(E-30), K.L.(E-27), T.D.(E-51) ve J.Z.(E-39) olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında, 08.05.2024 tarihinde Girne’de mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen G.Y.(E-38)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, bahse konu şahsın da yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynattığı tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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