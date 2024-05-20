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Rum başkandan ilginç çağrı: Çocuk yapmak için çalışmaya başlayalım

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’taki doğum oranlarına atıfta bulunarak “çocuk yapmak için çalışmaya başlayalım” teşvikinde bulunduğu belirtildi.
Rum başkandan ilginç çağrı: Çocuk yapmak için çalışmaya başlayalım

Alithia gazetesinde yer alan habere göre bugün Güney Kıbrıs’taki doğumların oranının yüzde 1,3 olduğunu ve 25 yıl içerisinde nüfusun yenilenebilmesi için doğumların oranının en az yüzde 2,1 olması gerektiğini ifade eden Hristodulidis, dolayısıyla herkesin yapması gereken çok iş olduğunu söyledi.

Haberde Hristodulidis’in bu açıklamaları dün gerçekleştirilen “Çok Çocuklu Anneler” kutlaması esnasında yaptığı kaydedildi.

Hristodulidis açıklamasında bizzat kendisinin de çok çocuğu olduğunu ve konuyu bilmesinden ötürü hükümetin çok çocuk sahibi olan kişilerin desteklenmesiyle ilgili politikalarının güçlendirilmesine ve gelişme halinde bulunan devletin vergi reformunun aileyle de ilgili olmasına özen göstereceğini de söyledi.

Çok çocuklu ailelerin geniş aileler için çocuk yardımı yapılması ve öğrencilere sponsor olunması talebi konusunda ise Hristodulidis, söz konusu talebin kabul edildiğini ve bakanlar kurulu tarafından onaylanacağını dile getirdi.

Hristodulidis birkaç gün içerisinde doğum ödeneğine zam yapılacağının açıklanacağını ve bunun çocuk sayısı arttıkça artacağını da sözlerine ekledi.

 

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