  • BIST 10248.16
  • Altın 2400.472
  • Dolar 32.2473
  • Euro 34.7026
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Çeler: Koop-Süt’te neler oluyor?

» »
Çeler, Koop-Süt’le ilgili aldıkları duyumlar üzerine konuştu; kurumun özerk yapısına yapılan siyasi müdahalelerin artırılmaya çalışıldığını ve bunun tamamen yok edilmek istendiğini söyledi
Çeler: Koop-Süt’te neler oluyor?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Koop-Süt’le ilgili aldıkları duyumlar üzerine konuştu; kurumun özerk yapısına yapılan siyasi müdahalelerin artırılmaya çalışıldığını ve bunun tamamen yok edilmek istendiğini söyledi

Çeler: Koop-Süt’te neler oluyor?

Yazılı açıklama yapan Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun öz kurumlarından olan Koop-Süt’le ilgili son dönemlerde ilginç gelişmelerin yaşandığını, kurumun batma noktasına getirildiğini söyledi.

“Koop-Süt’te neler oluyor?” diye soran Çeler, 1974 yılında dahi Koop-Süt aracılığıyla kendi süt ve süt ürünlerini üreten ve toplayıp dağıtabilen bir toplumken; partizanlık ve liyakatsizlik nedeniyle Koop-Süt’ün şu anda yüz milyonlarca TL borç faizinin altında ezildiğini söyledi.

“Bir toplumun kendi sütünü dahi üretip dağıtamayacak noktaya getirilmesi de umurlarında değil”

Koop-Süt’te yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun, 126 çalışanı ve binlerce üreticiyi yani ülke ekonomisini olumsuz etkileneceğini kaydeden Çeler, böylesine değerli bir kurumun; iş bilmez siyasilerin elinde oyuncak olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Çeler, “Koop-süt’ün siyasetten arınmış bir özerk yönetim ile yönetilmesi gerektiğini her zaman savunduk. Ancak şu anda da hükümette olan zihniyet; her şeyi kendi elinde tutarak, seçim zamanı geldiğinde bir çıkar kapısı olarak kullanmak için adeta ‘ele geçirmeye’ çalışıyor. Bir toplumun kendi sütünü dahi üretip dağıtamayacak noktaya getirilmesi de umurlarında değil çünkü gailesi de taşımıyorlar. Buradan sesleniyorum; Kapalı kapılar ardında yapmaya çalıştıklarınızın farkındayız. Önümüzdeki günlerde bu konu üzerine daha çok konuşacağız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 30 kilo kaçak etle yakalandı08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:52
  • Tatar- Holguin görüşmesi tamamlandı08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:43
  • 2 yaşında çocukları var... 2 ay cezaevinde bekleyecekler08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:31
  • KTAMS ve Kamu-İş, Başbakanlık'tan söz aldı08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:21
  • Silah ve canlı mermilerle yakalandılar... Aranan kişiler var08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:16
  • Dinçyürek: Düzenli kan bağışı büyük önem taşıyor08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:13
  • Holguin: Artık sorumluluk liderlerde08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:11
  • Hafta sonu yağmur bekleniyor08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:09
  • Levyeyle camı kırıp hırsızlık yaptı... Üstüne bir de kaçak çıktı08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti