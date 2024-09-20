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Fransız kazı ekibi, bir arkeoloğun 200 yıl önce bıraktığı mesajı buldu

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Fransa'nın kuzeyinde arkeolojik kazı yapan bir grup gönüllü öğrenci, geçmişten gelen sürpriz bir mesajla karşılaştı.
Fransız kazı ekibi, bir arkeoloğun 200 yıl önce bıraktığı mesajı buldu

Dieppe yakınlarındaki falezlerin üzerinde yer alan bir Galya köyünün kalıntıları üzerinde çalışan öğrenciler, toprak bir kabın içinde, küçük bir cam şişe buldu.

Kazı ekibinin lideri Guillaume Blondel, "Kadınların boyunlarına asıp nişadır taşıdıkları küçük cam şişeler gibiydi" dedi.

Şişenin içinde de dürülmüş ve bir iple bağlanmış kağıt vardı.

“Dieppe'in yerlilerinden çeşitli entellektüel toplulukların üyesi P.J Féret, Ocak 1825'te burada kazılar yaptı. Cité de Limes veya Sezar'ın Kampı diye bilinen bu geniş bölgede araştırmalarına devam ediyor."

Féret bölgenin önde gelenlerinden biriydi ve belediye kayıtları, bu alandaki ilk kazıyı 200 yıl önce yaptığını teyit ediyor.

Blondel "Tamamiyle büyülü bir andı. Burada geçmişte kazılar yapıldığını biliyorduk ama 200 yıl öncesinden bu mesajla karşılaşmak tam bir sürprizdi" dedi.

"Bazen ev yaptıklarında marangozların koyduğu bu zaman kapsüllerini bulabiliyorsunuz ama arkeolojide bu çok nadir. Çoğu arkeolog tüm işi yaptıkları için peşlerinden kimsenin gelmeyeceğini düşünmek ister."

Acil kazı, Dieppe'in hemen kuzeyindeki kazı yerinde falezlerde görülen erozyon nedeniyle başlatıldı. Şimdiye dek müstahkem Galyalı köyünün önemli bir kısmı yok oldu.

Blondel "Bir Galyalı göyü olduğunu biliyorduk. Bilmediğimiz ise köyün içinde neler olduğuydu. Önemli bir yer miydi?" dedi.

Kazının başladığı ilk haftada, 2 bin yıl önceki Galya dönemine ait çömlek parçaları bulundu.

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