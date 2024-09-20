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Grönholm Metodu Girne Amfi Tiyatro’da Seyirciyle Buluştu

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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği Grönholm Metodu oyunu, 18 Eylül Çarşamba akşamı Girne Amfi Tiyatro'da izleyici ile buluştu.
Grönholm Metodu Girne Amfi Tiyatro’da Seyirciyle Buluştu

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği Grönholm Metodu oyunu, 18 Eylül Çarşamba akşamı Girne Amfi Tiyatro'da izleyici ile buluştu. Jordi Galceran'ın yazdığı ve Hakan Elmasoğlu'nun yönettiği oyun, iş dünyasının acımasız rekabetini ve insanların zaaflarını kara komedi tarzında sorguluyor. Oyuncu kadrosunda Birce Birsel Çağlar, Diren Özdoğal, Ali Şaşkara ve Nazım Bayraktaroğlu yer aldı. Gösteri sonunda Girne Belediyesi Meclis Üyesi Halil Oktunç, oyunculara plaket verdi.

Girne Arkın Group Fest24 kapsamında, festivalin üçüncü haftasında da etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. 16-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu, Ramadan Cemil Meydanı'nda her gün sanatseverlerle buluşuyor. Ayrıca 19 Eylül Perşembe günü Lefkoşa Türk Belediyesi Jazz Orkestrası Liman Merkez Sahne'de sahne alacak, 20 Eylül Cuma akşamı ise Mor ve Ötesi konseri Girne Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek. 21 Eylül Cumartesi günü ise 3. Gastro Show, Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri temasıyla düzenlenecek.

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