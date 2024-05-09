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Kıbrıs medeniyetinin 2,500 yıllık motifleri, Surlariçi Şehir Müzesi’nin pencerelerindeki vitraylarda hayat buldu

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Kıbrıs medeniyetinin 2,500 yıllık motifleri, Surlariçi Şehir Müzesi’nin pencerelerindeki vitraylarda hayat buldu
Kıbrıs medeniyetinin 2,500 yıllık motifleri, Surlariçi Şehir Müzesi’nin pencerelerindeki vitraylarda hayat buldu

Kıbrıs medeniyetinin 2,500 yıllık motifleri, Surlariçi Şehir Müzesi’nin pencerelerindeki vitraylarda hayat buldu

Kıbrıs’ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan koleksiyonlarıyla geçmiş ve bugün arasında bağ kuran Surlariçi Şehir Müzesi, kapı ve pencerelerine yerleştirilen vitraylarla Kıbrıs medeniyetlerine ait 2,500 yıllık motifleri de bugüne taşıdı.

Tarihi Lefkoşa’nın üç giriş kapısından biri olan Girne Kapısı’nın hemen yanı başında ziyaretçilerini karşılayan Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs tarihini ve kültürünü, 5 katlı binasıyla tek çatı altında topluyor. Her katında, ziyaretçilerine farklı bir dönemin ve dünyanın kapılarını aralayan Surlariçi Şehir Müzesi, pencerelerini süslemeye başlayan vitraylar ile tarihi sanatla buluşturuyor.

Kıbrıs’ın kadim motifleri Surlariçi Şehir Müzesi’ndeki vitraylarda hayat buldu!

Dr. Suat Günsel Camii’nin 104 penceresinin vitraylarında da imzası bulunan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçısı Sinem Akın Kılınç’ın tasarlayarak ürettiği vitraylar, müzenin giriş kapısı ile pencerelerini süslüyor. Müzenin girişinde kapı vitraylarında; M.Ö  750-600 yıllarına ait seramik sürahi üzerine resmedilen bir kompozisyon kullanılıyor.

Müzenin pencerlerindeki vitraylarda da ise arkaik dönemden kalma eserlerden alınan Kıbrıs’a özgü kuş motifleri, lotus çiçeği, yaprak motifleri ve daha pek çok motif yer alıyor. Surlariçi Şehir Müzesi’nin kapı ve pencerelerini süsleyen vitrayları sanatçı Sinem Akın Kılınç’ın yedi aylık bir emekle tamamladı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul:

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının yürüttüğü çalışmalarla vitray sanatının Kıbrıs’ta görünür hale gelmesinin çok değerli bir kültürel kazanım olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Surlariçi Şehir Müze’mizin kapı ve pencerelerinde sanatseverlerle buluşturduğumuz vitraylar Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel değerlerini bugüne taşıyor” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in, Dr. Suat Günsel Camii’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada kullandığı “Dr. Suat Günsel Camii, bu ülkeye vitray sanatçıları, taş ve ahşap işleme ustalığı, alüminyum döküm yeteneği ve pek çok vasıf kazandırdı” ifadesini hatırlatan Prof. Dr. Özkul, “Sanatçımız Sinem Akın Kılınç’ın Surlariçi Şehir Müze’mize kazandırdığı vitraylar, Mütevelli Heyeti Başkanımızın da ifade ettiği gerçeğin en anlamlı yansımalarından biridir” dedi. 

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