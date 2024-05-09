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Türkiye'de iki tekstil devi konkordato talep etti!

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Gaziantep’te iki dev firma olan Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi ile Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi konkordato talep etti.
Türkiye'de iki tekstil devi konkordato talep etti!

Gaziantep’te iki dev firma olan Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi ile Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi konkordato talep etti.

Gaziantep’te 1995 yılında kurulan halı sektörünün önde gelen şirketlerinden Karaca Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi yılda 4 milyon metrekare üzerinde halı üretimi kapasitesiyle bölgenin en bilinen firmaları arasında yer alıyor.

1 yıllık konkordato süresi

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Karaca Tekstil, Güney Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin 2006 yılındaki raporunda ihracat alanında ilk 100 firma arasında gösteriliyordu. Dünya geneline de ihracat yapan firma için Gaziantep 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 1 yıllık konkordato süresi tanıdı. Firma bu sürede işleri düzelttirse iflastan kurtulacak.

Gaziantep’in yine köklü şirketlerinden Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi de iflasın eşiğine geldi. Çünkü Vizyoner Tekstil içinde Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato ilan etti ve bir yıl süre verdi. Şirket pamuk ve deri tabanlı halılardan akrilik ve shaggy halılara, duvardan duvara halıya kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip. İhracat yaptığı ülkeler ise başta Amerika olmak üzere Romanya, Almanya geliyor.

Tekstil firması bu üç ülkenin dışında da bir çok ülkeyle ihracat bağlantısı var. Vizyoner Tekstil İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato süreci başlatıldı ve şirketlere 1 yıllık bir süre tanındı.

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