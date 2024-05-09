Yakın Doğu Üniversitesi’nin Turizm Araştırma Merkezi, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliği ile düzenlenen “Engelsiz Mutfak Atölyesi” etkinliği engelleri kaldırdı!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Turizm Araştırma Merkezi, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliği ile düzenlenen “Engelsiz Mutfak Atölyesi” etkinliği engelleri kaldırdı!

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Araştırma Merkezi, Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliği ile düzenlenen “Engelsiz Mutfak Atölyesi” gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen atölye çalışması, farklı yaş gruplarından dernek üyeleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı.

Engelli bireylerin mutfakta daha aktif ve bağımsız olmalarını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen atölye çalışmasında, engelsiz bir mutfak deneyimi için pratik ipuçları ve teknikler aktarıldı. Ayrıca, özel ihtiyaçlara yönelik çözümler ve adaptasyonlar üzerine bilgi alışverişinde bulundular. Düzenlenen atölye çalışması, engelli bireylerin mutfağın keyfini çıkarabilmeleri ve toplumsal katılım konularında farkındalık yaratmak için önemli bir adım oldu.

Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli: “Topluma dokunmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen bu tür projelerin bir parçası olmaya devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin nitelikli eğitimin yanında toplumsal ve kültürel alanlarda da etkin bir şekilde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, “Engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları hafifletmek ve onlara daha fazla bağımsızlık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, toplumsal farkındalık ve katılımı artırmada kritik bir rol oynuyor” dedi.

“Topluma dokunmayı ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen bu tür projelerin bir parçası olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, “Engelli bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlamak ve onların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarmaları için yanlarında olmayı sürdüreceğiz” dedi.