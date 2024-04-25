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AB Parlemento seçimleri - Kızılyürek bu kez kazanabilecek mi?

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Sağ kanat Disy, 9 Haziran'da yapılacak Avrupa seçimleri öncesinde ANT1 tarafından yapılan son ankette önde çıktı.
AB Parlemento seçimleri - Kızılyürek bu kez kazanabilecek mi?

Sağ kanat Disy, 9 Haziran'da yapılacak Avrupa seçimleri öncesinde ANT1 tarafından yapılan son ankette önde çıktı.

Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, liderlik sol görüşlü Akel tarafından yakından takip ediliyor.

Avrupa Parlamentosu'na üçüncü sıradan giren Ulusal Halk Cephesi (Elam) dördüncü olurken, Demokratik Parti (Diko) Edek'ten farklı olarak altıncı koltuğu elde etti.

CYMAR Pazar Araştırması tarafından gerçekleştirilen anket, seçmen tercihleri, koalisyon dinamikleri ve yaklaşan Avrupa ve yerel seçimlere ilişkin beklentiler hakkında bilgi vermektedir.

Yuvarlama yapılmaksızın yüzdeler aşağıdaki gibidir: Disy yüzde 18, Akel yüzde 16, Elam yüzde 10, Diko yüzde 8, Edek yüzde 4, Volt yüzde 2 ve Yeşiller ile Dipa'nın her biri için yüzde 1. Kararsızların oranı yüzde 22, çekimserlerin oranı yüzde 6, cevap vermeyi reddedenlerin oranı ise yüzde 8'dir.

Avrupa Parlamentosu'ndaki koltuklar için yarışan adaylara yönelik seçmen tercihlerine gelince, anket Disy'de Lοukas Fourlas'ın yüzde 62 ile önde olduğunu ve ikinci sıra için yüzde 27 ile Michalis Hadjipandela ve yüzde 26 ile Constantinos Petridis arasında bir mücadele olduğunu gösterdi.

Akel'de Georgios Georgiou yüzde 41 ile önde giderken, ikincilik için yüzde 28 ile Anna Theologou ve yüzde 27 ile Niyazi Kızılyürek yarışıyor.

Elam koltuğu için Marios Pelekanos yüzde 38 ile önde giderken, onu yüzde 35 ile Geadis Geadi ve yüzde 20 ile Linos Hadjigeorgiou takip ediyor.

Diko koltuğunda Kostas Mavridis yüzde 63 ile önde giderken, yüzde 22 ile Katerina Christofidou ve yüzde 21 ile Chrysi Pantelidi arasında çekişme yaşanıyor.

Anket, bireysel adayların ötesinde, seçmenlerin AB kurumları hakkındaki farkındalığı ve AB katılımının Kıbrıs üzerindeki etkisi gibi daha geniş konuları da inceliyor. Ankete göre, her on katılımcıdan yedisi Avrupa seçimlerinde kesinlikle oy kullanacakken, bu seçimlere olan ilgi orta düzeydedir. Adayların kişilikleri, AP üyelerinin seçiminde parti pozisyonlarından daha büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Buna ek olarak, sadece yüzde 47'si Kıbrıs'ın Avrupa Parlamentosu'nda altı sandalyesi olduğunu bilmektedir ve yüzde 38'i tam sayıyı bilmemektedir; vatandaşların Kıbrıslı AP milletvekillerinin çalışmaları hakkındaki farkındalığı ise vasat ile düşük arasındadır.

Ankete katılan her on kişiden yedisi AB'nin uluslararası sahnedeki konumunun şu anda zayıfladığına, her on kişiden beşi ise gelecekte daha da zayıflayacağına inanmaktadır.

Ancak, vatandaşlar AB katılımının hem Kıbrıs (yüzde 65) hem de kişisel yaşamları (yüzde 61) üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu düşünmektedir.

"AB Kıbrıs'a hangi alanlarda daha fazla yardım edebilir" sorusuna yüzde 55 Kıbrıs sorununun çözümü, yüzde 50 daha fazla ekonomik yardım ve kalkınma fonu, yüzde 43 ise göç koşullarının azaltılması yanıtını verdi.

Yerel seçimler öncesinde yapılan bu anket, Kıbrıs'ın tüm bölgelerinde yerel adaylara yönelik seçmen tercihleri hakkında bilgi vermektedir.

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