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Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki profesyonel boks maçının kuralları ne olacak?

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57 yaşındaki eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, kendinden 30 yaş küçük bir boksörle yapacağı dövüş için bir kez daha ringe geri dönüyor.
Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki profesyonel boks maçının kuralları ne olacak?

YouTube’dan ringlere transfer olan 27 yaşındaki Jake Paul ile Tyson arasındaki boks maçı gösteri amaçlı olmayacak.

Tyson ve Paul dövüşü, profesyonel boks maçı olarak resmiyet kazandı.

20 Temmuz’daki karşılaşma iki boksörün de dövüş siciline işlenecek.

Netflix’in canlı yayınlayacağı boks maçı, Teksas eyaletindeki 80 bin kişilik bir Amerikan futbol stadyumunda yapılacak.

Mücadele için bazı özel değişiklikler de yapılıyor.

Buna göre Paul ve Tyson maçı, ikişer dakikalık 8 raund olarak planlandı.

Boks karşılaşmaları genellikle üçer dakikalık 12 raund üzerinden yapılıyor.

Karşılaşmayı profesyonel maç lisansı veren Teksas’taki ilgili kurum, iki boksörün sağlık geçmişi değelendirildikten sonra “bazı istisnalar” ile karşılaşmanın onaylandığını açıkladı.

Dövüşün yapılacağı Temmuz ayında Tyson 58 yaşına basmış olacak.

Boks ringinin yaşayan en büyük isimleri arasında olan Tyson son profesyonel maçını 2005 yılında yaptı.

2020 yılında ise bir gösteri maçına çıktı.

Jake Paul son profesyonel maçında Ryan Bourland isimli bir boksörü yenmeyi başardı.

Yaptığı toplam 10 maçın 9’unu kazanan Jake Paul, genellikle eski karma dövüşçülerle ringe çıkıyor.

Bir ara YouTube’un en çok kazanan içerik üreticileri arasında olan Paul, ringe transfer olduğundan bu yana gelirlerini katlıyor.

Forbes dergisi, Paul’u 2022 yılının en fazla kazanan 46’ncı sporcusu olarak gösterdi.

Mike Tyson’un zirve yaptığı yıllar ise çok geride kaldı.

Amerikalı boksör 1987'de 20 yaşındayken, dünyanın üç büyük boks organizasyonunda, WBC, WBA ve IBF, ağırsiklet şampiyonluğu unvanını elinde bulunduran ilk boksör olmuştu.

Ancak Tyson’un kariyeri, ring içindeki ve dışındaki davranışları ile de anıldı.

1997 yılında Evander Holyfield ile yaptığı boks maçında rakibinin kulağının bir parçasını ısırarak kopardı.

Diskalifiye edilen Tyson bir süre profesyonel lisansını da kaybetmişti.

Yasalarla da başı derde giren Tyson, tecavüzden suçlu bulundu ve üç yıl cezaevinde kaldı.

Amerikalı boks efsanesinin profesyonel kariyerinde 50 maçta 6 yenilgisi bulunuyor. Bunların 44’ünü rakiplerini devirerek kazandı.

ABD'nin önde gelen spor yayıncılığı kuruluşlarından ESPN, iki boksör arasındaki yaş farkının profesyonel boks tarihindeki en büyük fark olduğunu kaydediyor.

20 Temmuz’daki boks maçı Netflix’in dövüş sporlarındaki ilk canlı yayını olacak.

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