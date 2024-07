Ahmet Çırakoğlu Minikler Halı Saha Anı Turnuvası’nda şampiyon 1461 İskele Trabzonspor Kulübü

52. Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl merhum Ahmet Çırakoğlu anısına düzenlenen Minikler Halı Saha Turnuvası bir kez daha centilmence mücadele elen çocukların karşılaşmalarına ev sahipliği yaptı.

29 Haziran’da başlayan ve 7 Temmuz’da festivalin finaliyle birlikte son bulan turnuvanın final karşılaşması 1461 İskele Trabzonspor Kulübü bordo takımı ile MTG Sarı takımı arasında yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmada şampiyonluğu göğüsleyen takım rakibini 4-3 mağlup etmeyi başaran 1461 İskele Trabzonspor Kulübü bordo takımı oldu. MTG Sarı oynanan bu karşılaşmadan sonra turnuvayı ikinci takım olarak tamamladı.

MTG SARI TURNUVAYI İKİNCİ, MTG YEŞİL ÜÇÜNCÜ, 1461 İSKELE TRABZON SK MAVİ DÖRDÜNCÜ TAMAMLADI

Ahmet Çırakoğlu anısına düzenlenen minikler halı saha turnuvası 7 Temmuz’da oynanan final ve üçüncülük karşılaşmalarıyla sona erdi. İlk olarak üçüncülük karşılaşmasının yaşandığı turnuvanın finalinde MTG Yeşil ile 1461 İskele Trabzonspor Kulübü mavi takım mücadele etti. Maç MTG Yeşilin 6-2’lik üstünlüğüyle tamamladı. Rakibini mağlup etmeyi başaran MTG Yeşil bu karşılaşma neticesinde turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Turnuvada dördüncü ödülü ise İskele Trabzonspor Kulübü mavi takımına gitti.

1461 İSKELE TRABZONSPOR KULÜBÜ KUPAYI KALDIRAN TARAF OLDU

Final heyecanının yaşandığı turnuvada şampiyonluk kupasını evine götüren takım ise turnuvada iki başarılı takımıyla top koşturan Zafer Kuş öncülüğündeki 1461 İskele Trabzonspor Kulübü’nün bordo takımı oldu. MTG Sarıyı 4-3’lük skorla yenmeyi başaran 1461 İskele Trabzonspor Kulübü bordo takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

KUPA VE ÖDÜL MERASİMİ YAPILDI

İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerinin bir an olsun ayrılmadığı İskele Belediyesi Spor Tesislerinde, İskele Belediyesi Spor Komitesinden Altunç Orkun ve Kadir Şöfer’in karşılaşmaları an be an takip ettiği turnuvanın sonunda şampiyonluk kupasının yanı sıra dereceye giren takımlara kupaları İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz ve merhum Ahmet Çırakoğlu'nun ailesi tarafından taktim edildi. Turnuva sonunda Ahmet Çırakoğlu’nun ailesi ile karşılaşmaları yöneten hakemlere de teşekkür belgeleri yine meclis üyeleri tarafından verildi.

AHMET ÇIRAKOĞLU MİNİKLER HALI SAHA ANI TURNUVASI TAMAMLADI

İskele’nin yitirdiği önemli değerler anısına her yıl İskele Festivali bünyesinde düzenlenen Minikler Halı Saha Turnuvası bu yıl İskele Belediyesi Eski Meclis Üyesi, eski futbolcu merhum AHMET ÇIRAKOĞLU anısına gerçekleşti. İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde 7 Temmuz’a kadar süren turnuvada, Larnaka Gençler Birliği SK, 1461 İskele Trabzon SK(2 takım), MTG(2 takım), Dumlupınar SK, Mehmetçik SK, Miracle Değirmenlik SK olmak üzere toplam 8 takımdan 2012 yılı ve üzeri doğumlu futbolcu çocuklar ter döktü.