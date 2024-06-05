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NEU Sports Academy, dokuz ayrı branşla yaz eğitimlerine başlıyor!

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin profesyonel elit sporcular keşfetme ve yetiştirme hedefiyle kurduğu NEU Sports Academy’nin yaz dönemi programı açıklandı!
NEU Sports Academy, dokuz ayrı branşla yaz eğitimlerine başlıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin profesyonel elit sporcular keşfetme ve yetiştirme hedefiyle kurduğu NEU Sports Academy’nin yaz dönemi programı açıklandı!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin “Profesyonel Destek, Elit Performans” sloganıyla kurduğu NEU Sports Academy, yaz dönemi çalışma programını açıkladı. Sporcuların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen NEU Sports Academy, geleceğin sporcularına farklı branşlarda kapsamlı bir eğitim sunacak.

Her bir branşta uzman antrenörler eşliğinde verilecek eğitimler bu yaz, basketbol, dans, voleybol, hentbol, badminton, tenis, masa tenisi, yüzme ve güreş branşlarında verilecek.

Profesyonel ihtiyaç analizleri, fiziksel uygunluk testleri, psikolojik değerlendirme testleri ve genetik spor testleri ile geleceğin elit sporcularını küçük yaşlarda doğru spor dallarına yönlendirecek olan NEU Sports Academy; hafta içi ve hafta sonu olmak üzere oluşturduğu çalışma takvimi ile eğitimlere de başlıyor.

Dokuz branşla yaz eğitimleri başlıyor!

6-15 yaş grubundaki çocuklar için basketbol, dans, voleybol, hentbol, badminton, tenis, masa tenisi, yüzme ve güreş branşlarında yaz eğitimlerini başlatan NEU Sports Academy’nin programları ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt işlemi için ydu.spor@neu.edu.tr adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca 0546 990 06 85 WhatsApp hattı üzerinden de bilgi almak mümkün.

Doç. Dr. Hakan Atamtürk: “Sporcularımızı, ulusal ve uluslararası arenada başarıya taşıyacak temelleri atıyoruz.”

Uyguladıkları profesyonel ihtiyaç analizleri, fiziksel uygunluk testleri, psikolojik değerlendirme testleri ve genetik spor testleri ile çocukların hangi spor dallarına yatkınlıkları olduğunu saptadıklarını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Aynı zamanda bilimsel yöntemlerle sporcularımızı geleceğe hazırlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Amacımız, sadece fiziksel yetenekleri değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığı ve spor etiğini de geliştirmek” diyen Doç. Dr. Atamtürk, “Akademimizde sunduğumuz bilimsel ve profesyonel destekle, sporcularımızı ulusal ve uluslararası arenada başarıya taşıyacak temelleri atıyoruz” ifadesini kullandı.

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