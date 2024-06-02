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Şehit güreşçiler anıldı

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Şehit güreşçiler anıldı
Şehit güreşçiler anıldı

KKTC Güreş Federasyonu’nun şehit güreşçilerin anısına düzenlediği grekoromen güreş müsabakalarında Yakın Doğu Üniversitesi birincilik kupasını kazandı.

Birincilik kupasını, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar, Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Erhun Terkakpınar’a verdi.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda iki güreşçi (Nejdet Altınok ve Yükselen Deniz) şehit olmuştu.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılan müsabakalara iki kulüpten 13 güreşçi katıldı. Hakem olarak Oruç Ertürk, Serkan Köse, Erol Avunç, Ercan Köse ve Volkan Avcı’nın görev yaptığı müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren güreşçilere madalyaları sunuldu.

TAKIM KLASMANI

1.Yakın Doğu Üniversitesi: 220 puan

2.Lapta Türk Birliği: 25 puan

SIKLET DERECELERİ

55 kg: 1.Okan Getirmez (YDÜ), 2.Ahmet Damlar (YDÜ)

60 kg: 1.Ardacan Yılmaz (LTB), 2.Berk Furkan Köklü (YDÜ)

63 kg: 1.Ahmet Keleş (YDÜ)

67 kg: 1.Orhan Önen (YDÜ)

77 kg: 1.Arif Tuğcan Kondoz (YDÜ)

82 kg: 1.Toykan Karabaşak (YDÜ)

87 kg: 1.Hüseyin Tokdemir (YDÜ)

97 kg: 1.Berfu Tekakpınar (YDÜ), 2.Hazar Şakar (YDÜ)

97-130 kg: 1.Mücahit Dönmez (YDÜ)

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