  • BIST 10276.88
  • Altın 2390.367
  • Dolar 32.335
  • Euro 34.7427
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi  Uluslararası Arama Kurtarma Oyunları Açılış Töreni’ne Katıldı

» »
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi  Uluslararası Arama Kurtarma Oyunları Açılış Töreni’ne Katıldı
ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi  Uluslararası Arama Kurtarma Oyunları Açılış Töreni’ne Katıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi beraberindeki heyet ile birlikte 3 Mayıs Cuma günü gerçekleşen Uluslararası Arama Kurtarma Oyunları açılış törenine katıldı. Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Arama Kurtarma Oyunlarına, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ev sahipliği yapıyor.

 

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm ekiplere teşekkür ederek yarışmaya katılan takımlara başarılar diledi. Oyunların açılış töreni, katılımcı üniversitelerin kortej yürüyüşüyle başladı. KKTC’de faaliyet gösteren on üniversite ile Türkiye Cumhuriyeti’nden bir üniversitenin arama kurtarma kulübü öğrencilerinin katıldığı Tören, konuşmalar, anı fotoğraf çekimi, meşalenin yakılması ve oyun alanının gezilmesiyle sona erdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD Heyeti Pakistan'da Önemli Temaslarda Bulundu08 Şubat 2024 Perşembe 14:39
  • ARUCAD ve Arkın İskele Otel İşbirliğinde "Macera Dağı" başlıklı tasarım yarışması düzenleniyor06 Şubat 2024 Salı 17:13
  • ARUCAD ve Pakistan Greenwich Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı30 Ocak 2024 Salı 12:15
  • ARUCAD’ın Lise Öğrencilerine Yönelik Ücretsiz Atölyeleri Başlıyor19 Ocak 2024 Cuma 16:40
  • “RANDOM ARUCAD” Sergisi Yeni Yıl Resepsiyonuyla Birlikte Açıldı29 Aralık 2023 Cuma 16:00
  • ARUCAD journal yayında!24 Aralık 2023 Pazar 16:31
  • ARUCAD ve BOCCHI İşbirliğinde “Sürdürülebilir Sanat” Yarışmasının Sergisi ve Ödül Töreni Gerçekleşti  12 Aralık 2023 Salı 09:27
  • ARUCAD, Lise Öğretmenlerine Yönelik 2. Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirdi08 Aralık 2023 Cuma 14:29
  • ARUCAD’da Atatürk’ü Anma Programı Düzenlendi 11 Kasım 2023 Cumartesi 10:46
  • “Companions” Sergisi Lefkoşa'da ARUCAD Art Space’te Açıldı07 Kasım 2023 Salı 08:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti