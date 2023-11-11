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ARUCAD’da Atatürk’ü Anma Programı Düzenlendi 

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 10 Kasım sabahı Üniversitede düzenlenen törenle, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ü andı.
ARUCAD’da Atatürk’ü Anma Programı Düzenlendi 

Program, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin Atatürk Büstüne çelenk bırakmasıyla başladı.

 

Mustafa Kemal Atatürk için yapılan iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 10 Kasım Atatürk’ü Anma konuşmasını yapan ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karaboğa, “Bizler için taşıdığı yaşamsal değerin yanı sıra dünya tarihinin karşımıza çıkardığı en saygın ve müstesna önderlerden biri olması niteliğiyle de Atatürk’ün kişiliğinde taşıdığı tüm vasıfları kısa bir konuşmanın içine sığdırmak kolay değil. Ancak, onun tüm vasıflarını bütünleştirdiğini düşündüğüm temel bir niteliği üzerinde durmaya çalışacağım; sanatkarlığı. Evet sanatkarlığı diyorum, çünkü kanımca yaşamının her anını sanatkarane bir tutumla ve sanatçı duyarlılığı taşıyarak yaşadığını düşünüyorum” diyerek sözlerine başladı.  

 

Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumu bilime olduğu kadar sanat sevgisine de yönlendirme, ikisini de ayrım yapmaksızın önemseme ve benimsetme çabalarına vurgu yapan Prof. Dr. Kerem Karaboğa, Atatürk’le ilgili dönemin tiyatrocularından iki tarihsel anlatıya yer verdi. Karaboğa, “Tiyatrocular için büyük bir baskı unsuruna dönüşen Türk kadınına sahneyi yasaklayan engelin, Atatürk eliyle ortadan kaldırılması onun sanatçılara dönük öngörülü, incelikli ve cesaret verici tavrının bir göstergesidir. Atatürk’ün cesaret vericiliği ve kararlılığı onun tarihin bu döneminde taşıdığı kendine güven ve gözü pekliğin de bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.  

 

Prof. Dr. Kerem Karaboğa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz.. Hatta reisicumhur olabilirsiniz.. Fakat sanatkar olamazsınız! Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim!” sözlerini hatırlatırken, “Atatürk’ün anlatılarda da kendini gösteren sanatkar niteliğinde öne çıkan değerlerin eşitlikçilik, özgürlükçülük, özgüven, gözüpeklik, kararlılık, sebatkarlık ve özdisiplin olduğu söylenebilir. Bunların hepimizin örnek aldığı değerler olduğunu düşünüyorum. Sadece bu değerler bizi sanatçı yapmaz ama bunlar olmaksızın da sanattan, sanatkarlıktan söz edilemez. Alnında her zaman ışığı hisseden çok sevgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizlerin yolunu aydınlatmaya devam ediyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Tören, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’yle birlikte akademisyenlerin, çalışanların ve öğrencilerin Atatürk büstüne karanfil bırakmasıyla sona erdi.

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