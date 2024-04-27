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DAÜ İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Programı, Eduniversal Sıralamasında Avrasya ve Ortadoğu'da İlk 5'te Yer Aldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi'nin Yüksek Lisans Programı, dünya üniversite sıralama kuruluşu Eduniversal tarafından açıklanan 'En İyi Yüksek Lisans 2024' sıralamasında Avrasya ve Ortadoğu Bölgesi'nde 5. sırada gösterildi
DAÜ İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Programı, Eduniversal Sıralamasında Avrasya ve Ortadoğu'da İlk 5'te Yer Aldı

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 5’TE YER ALDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, yüksek öğrenim bilgisinde küresel bir lider olan dünya üniversite sıralama kuruluşu Eduniversal tarafından açıklanan “En İyi Yüksek Lisans 2024” sıralamasında Avrasya ve Ortadoğu Bölgesi’nde 5. sırada yer aldı.

 

Dünya genelinde 153 ülkeyi kapsayan, 9 coğrafi bölge için uluslararası alanda yüksek kriterleriyle prestijli sıralamalar sunan Eduniversal (EDUNIVERSAL BEST MASTERS & MBAs RANKING 2024 (best-masters.com)), bu yıl 56 farklı çalışma alanında 20 binden fazla yüksek lisans eğitim programını değerlendirdi. Buna göre; dünya genelinde 5 bin 820 üst düzey eğitim programı listeledi. Söz konusu listede 5. sırada yer almayı başaran DAÜ İletişim Fakültesi geçtiğimiz yıla göre ilerleme kaydederek 2 basamak yükseldi.

 

Prof. Dr. Ersoy: “Akademik Kalitemiz Tescillendi”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programıyla, uluslararası alanda elde etmiş oldukları başarının önemini vurgulayarak, Eduniversal’ın küresel düzeyde eğitim kalitesine yönelik sıralamalar sunan köklü bir kuruluş olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Ersoy, “Dünyaca ünlü böylesi prestijli ve kaliteli bir kurumun, eğitim programımızı değerlendirmesi ve ilk beşe girmemiz bizleri gururlandırdı. İletişim ve Medya Çalışmaları yüksek lisans programımızın akademik kalitesinin bir kez daha tescillendiği bu sonuçtan dolayı, katkı koyan akademik personelimizi tebrik ederim.” ifadelerini kullandı. Söz konusu sıralama ile ilgili ayrıntılı bilgiye Master Corporate Communication Ranking master Corporate Communication in Eurasia & Middle East (best-masters.com) internet adresinden ulaşılabilir.,eduniversal-siralama-foto.jpg

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