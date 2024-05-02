DAÜ'den KKTC'deki Öğretmenlere Yönelik Bilişsel Nörobilim Semineri

DAÜ’DEN KKTC’DE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE YÖNELİK SEMİNER

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tanıtım çalışmaları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) liselerde görev yapan Müdür, Müdür Muavini ve Rehber Öğretmenlere yönelik seminer gerçekleştirildi. Salamis Bay Conti Resort Otel’de gerçekleştirilen söz konusu seminere 25’i aşkın okuldan 80’e yakın öğretmen katıldı.

Eğitim uzmanı ve DAÜ Türkiye Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu’nun “Bilişsel Nörobilim” konusunda gerçekleştirdiği seminere DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Halil İbrahim Orun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Fakülte Dekanları ve öğretim üyeleri katıldı.

Etkinlik açılışında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek DAÜ hakkında bilgiler verdi. DAÜ’nün KKTC’nin en köklü devlet üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, Türkiye’nin önde gelen eğitim uzmanlarından Süleyman Beledioğlu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söz konusu seminerin tüm öğretmenler açısından faydalı olacağına inandığını aktaran Prof. Dr. Kılıç, seminerin verimli geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmasının ardından Beledioğlu gerçekleştirdiği sunumunda katılımcılara verimli bilgiler aktararak “Bilişsel Nörobilim”i anlattı. Etkinlik sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öztüren tarafından Beledioğlu’na DAÜ’ye özgü hediye takdim edildi.