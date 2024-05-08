DAÜ KUT, Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları'nda Üstün Başarı Gösterdi

DAÜ KUT, USAR Games 2024'te 3.'lük Elde Etti ve 5 Kategoride Birinci Oldu

DAÜ KUT, ÜNİVERSİTELER ARAMA KURTARMA OYUNLARI’NDA ÜSTÜN BAŞARI ELDE ETTİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Arama Kurtarma Kulübü (DAÜ KUT) Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen USAR Games 2024 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nın genel klasmanında üçüncü geldi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Metehan Eğitim Alanı’nda 3-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan USAR Games 2024 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’na, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye 11 üniversite katıldı. Üç gün kıyasıya süren oyunların genel klasmanında DAÜ KUT 3.’lük elde etti. En İyi Ekip Lideri (Seren Çakır) ödülünü kazanan DAÜ KUT ayrıca, Havai Hat ile Kurtarma ve Yaralı Nakli, Ahşap Köprü Kurma ve Yaralı Nakli, Engel Parkuru etaplarında birincilik elde ederek, 7 kategorinin 5’inde üstün başarı sergilemiş oldu.

DAÜ KUT yarışma ekibi içerisinde Seren Çakır, Şevval Çağlar, Yeşim Turhan, Ömer Faruk Avcı, Hüseyin Emre Ekiz, Umut Taha Gönen, Mustafa Kurt ve Emirhan Tuğal yer aldı. Dereceye girenlere ödülleri Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda düzenlenen tören ile takdim edildi.

DAÜ KUT Ekibi, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı Ziyaret Etti

DAÜ KUT ekibi 7 Mayıs 2024 Salı günü, saat 12:00’de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında USAR Games 2024 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nda yaşadıkları tecrübeleri ve yapılan aktiviteleri Prof. Dr. Kılıç’a aktaran ekip lideri Seren Çakır, ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç’a, kazanmış oldukları 3.’lük ödülünü takdim etti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ KUT ekibini tebrik ederek bundan sonra düzenlenecek olan yarışmalarda da başarılar diledi