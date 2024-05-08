  • BIST 10243.12
  • Altın 2400.636
  • Dolar 32.257
  • Euro 34.6756
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

KTAMS ve Kamu-İş, Başbakanlık'tan söz aldı

» »
Merkezi Cezaevi’ndeki teknik personel eksikliği nedeniyle bir aydır grev yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-iş), bu sabah Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparken Başbakanlık'tan gelen davetle Müsteşar
KTAMS ve Kamu-İş, Başbakanlık'tan söz aldı

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dört teknik personelin en geç cuma günü Merkezi Cezaevi'nde göreve başlayacağı sözünü aldıklarını açıklayarak, istihdam edilecek kişiler göreve başlayana kadar grev ve eylemin devam edeceğini söyledi.

KTAMS ve Kamu-İş, Merkezi Cezaevi’nde teknik personel eksikliği gerekçesiyle 30 gündür devam eden grev hakkında Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) da destek verdi.

 

-Bengihan

KTAMS Başkanı Bengihan görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, iki sendika olarak teknik işlerle ilgili eksiklik nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde bir aydır grev yaptıklarını belirterek, bir yıldır teknik personel ve işçi alınacağı sözü verilmesine rağmen bu sözün tutulmadığını kaydetti.

Artan iş yüküne rağmen personel eksikliğinin giderilmemesini kabul etmediklerini ifade eden Bengihan, “Grevimizin 30’uncu gününde ve arkasındayız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’den işçi ve teknik eleman eksikliğinin giderilmesi için gerekli adımın atılacağı yönünde karar üretildiği bilgisi geldiğini kaydeden Bengihan, grevin arkasında olduklarını, personel eksikliği giderilmediği takdirde grevin devam edeceğini belirtti.

 

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, ilgili bakanlık olan İçişleri Bakanlığı ile uzun süredir görüşmeleri devam ettirdiklerini ancak bir netice alamadıklarını ve greve başvurduklarını kaydetti.

Greve rağmen sorunun çözülmediğini dile getiren Serdaroğlu, Başbakan’ın dikkatini çekmek için Başbakanlık önünde olduklarını belirtti. İlgili bakanlığın bir suiistimali varsa Başbakan'ın buna el atmasını istediklerini kaydeden Serdaroğlu, “Hiçbir sendikanın amacı bağcıyı dövmek değildir, üzüm yemektir” dedi.

“İhtiyaca göre istihdam yapılır” diyen Serdaroğlu, Merkezi Cezaevi’nde “işe göre adam” talep ettiklerini belirterek, “Adama göre iş olmaz” diye konuştu.

Başbakanlık Müsteşarı'nın kendilerini telefonla aradığını ve Başbakanın, sorunun çözülmesini istediğini aktardığını dile getiren Serdaroğlu, “Çözüm üretildikten sonra grevin devam etmesinin anlamı kalmaz. İnşallah bir netice alırız. Neticeye göre grevin devam edip, etmeyeceğini karar vereceğiz” dedi.

Sendika yetkilileri konuşmaların ardından Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan ile görüşmek üzere Başbakanlığa girdi.

-Bengihan: “İşlem tamamlanınca grev ve eylemimiz kalkacak”

Görüşmenin ardından açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık Müsteşarı Ongan’dan, Merkezi Cezaevi için ihtiyaç olan bir elektrikçi, bir dülger, bir su tesisatçısı, bir de kaynakçı olmak üzere işe göre istihdam niteliğinde dört personel alınması için yazışmaların tamamlandığı bilgisini aldıklarını söyledi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Levyeyle camı kırıp hırsızlık yaptı... Üstüne bir de kaçak çıktı08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:08
  • Bir kilo uyuşturucuyla yakalandılar08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:55
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 518 sürücü rapor edildi08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:51
  • Gece yarısı hırsızlık... Hem hırsız hem de kaçak çıktı08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:42
  • Kasaplara para desteği08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:32
  • Hintkenevirlerinin bakımını yaparken suçüstü yakalandı08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:23
  • Bir kişi yoğun bakımda... Kazada yaralananların ismi belli oldu08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:12
  • Serkan Gezmen, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:02
  • LAÜ’de öğrenci çalışmaları sergisi açıldı08 Mayıs 2024 Çarşamba 14:59
  • Tatar- Holguin görüşmesi tamamlandı08 Mayıs 2024 Çarşamba 14:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti