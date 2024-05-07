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DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon'da 9 Mayıs'ta 'CMC Maden Atıkları' Belgeseli Gösterimi

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DAÜ İletişim Fakültesi’nde Ödüllü Belgesel 'CMC Maden Atıkları' Gösterimi İçin Hazırlıklar Tamamlandı
DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon'da 9 Mayıs'ta 'CMC Maden Atıkları' Belgeseli Gösterimi

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NDE ÖDÜLLÜ BELGESEL "CMC MADEN ATIKLARI"NIN GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü tarafından “CMC Maden Atıkları" belgesel filminin gösterimi gerçekleştirilecek. DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Metin Ersoy ile DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu önderliğinde hazırlanan ve ilk gösterimi Lefke’de yapılan ödüllü belgesel "CMC Maden Atıkları", 9 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 15.30'da, DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon'da (M007) izleyiciler ile buluşacak. Yapılacak olan gösterim, belgeselde de yer alan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden CMC eski maden işçisi Hüseyin Tiremeşeli'nın anısına atfediliyor.

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Aydın Doğan Vakfı 33. Genç İletişimciler Yarışması’nda ikincilik ödülünü kazanan yapımın yönetmenliğini DAÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Lisans Programı mezunu Sadık Tevfik Kayrakçı, editörlüğünü ise DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Melisa Santürk gerçekleştirdi.

 

İçerik üreticisi Can Pürüzsüz ve DAÜ İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi İbrahim Emre Sugel’in danışman editörlüğünü üstlendiği belgeselde, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Turizm Derneği Asbaşkanı Hasan Karlıtaş, Biyologlar Derneği Eski Başkanı Biyolog Çevre Aktivisti Hasan Sarpten ve CMC eski maden işçisi Hüseyin Tiremeşeli’nin tanıklıkları ve anlatıları yer alıyor.

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