  • BIST 10272.3
  • Altın 2400.636
  • Dolar 32.257
  • Euro 34.6756
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Meclis heyeti TBMM Başkan Vekili Adan ile bir araya geldi

» »
UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan ile bir araya geldi.
Meclis heyeti TBMM Başkan Vekili Adan ile bir araya geldi

Görüşmede, komite başkan vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile komite eski üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.

Canaltay, burada yaptığı konuşmada, aynı milletin insanları olarak, ülkeler ve Meclisler arasındaki diyalog ve iş birliğinin kendilerine güç vermeye devam ettiğini söyleyerek, Türkiye’nin her geçen gün bölgesinde ve dünyada büyüyerek güçlenmesi ve söz sahibi olmasıyla gururlandırdıklarını dile getirdi. Canaltay, “Bizler biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti ne kadar büyük ve güçlü olursa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkı da güçlenir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde verdiği Türklüğünü koruma mücadelesinin çok eskiye dayandığını anımsatan Canaltay, ataların ve geçmiş liderlerin bugüne kadar uluslararası camiada Kıbrıs Türkü'nün sesinin duyurulması için gösterdiği çabaların yavaş yavaş meyvelerini toplamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Canaltay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve desteğiyle KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na kendi adıyla gözlemci üyeliği ve Cumhuriyet Meclisi'nin Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ne gözlemci üyeliğinin  bunun en somut örnekleri olduğunu vurguladı

Bu üyeliklerin Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının duyurulmasında önemli bir kilometre taşı olarak yerini aldığını belirten

Canaltay, bu önemli iki gelişmeye öncülük eden herkese teşekkürü bir borç bildiğini belirterek "Bizler, katılacağımız bütün uluslararası etkinliklerde mücadelemizi anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Anavatan Türkiye ile birlikte yürütülen Kıbrıs Sorunu konusunda iki devletli çözüm politikasına ödün vermeden devam ettiklerini kaydeden Canaltay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın öncülüğünde yürütülen bu politikanın uluslararası camia tarafından görünür olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunması noktasında hiçbir taviz vermeden, kararlılıkla yola devam ettiklerini kaydetti.

“Kıbrıs adasındaki varlığımızın tescili devletimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” diyen Canaltay, Türkiye yüzyılı hedefiyle yürüyen Anavatanın  her şart ve koşulda yanlarında olmasının kendilerini geleceğe bakarken umutlandırdığını vurguladı

TBMM Meclisi Başkan Vekili Celal Adan da konuşmasında, KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma adına parlamenterler seviyesinde adım atmaya çabaladıklarını ifade ederek, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA’ya gözlemci üyelikleri çok önemli bulduklarını kaydetti.

5-6 Haziran’da Bakü’de düzenlenecek TÜRKPA Genel Kurulunda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin davet edilmesini memnuniyetle karşıladıklarına değinen Adan, Kıbrıs Türkünün haklı davasının dünyaya duyurulması çalışmalarının ivme kazanacağına inandığını belirtti.

Adan, Azerbaycan Milli Meclisi’nin almış olduğu kararla KKTC ile dostluk grubu kurulmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak Türkiye-Azerbaycan- KKTC olarak "üç devlet tek millet" şiarının gelişeceğine inandıklarını söyledi.

Adan, Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasının refah seviyesinin yükseltilmesi , tüm kurum ve kuruluşları ile güçlenmesini öncelikli hedef olarak gördüklerine değindi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Silah ve canlı mermilerle yakalandılar... Aranan kişiler var08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:16
  • Dinçyürek: Düzenli kan bağışı büyük önem taşıyor08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:13
  • Holguin: Artık sorumluluk liderlerde08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:11
  • Hafta sonu yağmur bekleniyor08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:09
  • Levyeyle camı kırıp hırsızlık yaptı... Üstüne bir de kaçak çıktı08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:08
  • Bir kilo uyuşturucuyla yakalandılar08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:55
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 518 sürücü rapor edildi08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:51
  • Gece yarısı hırsızlık... Hem hırsız hem de kaçak çıktı08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:42
  • Kasaplara para desteği08 Mayıs 2024 Çarşamba 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti