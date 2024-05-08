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Yasa boğan ölüm... 39 yaşında hayatını kaybetti

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Mineraliköy'de sakin 39 yaşındaki Süleyman Serkan Gezmen hayatını kaybetti.
Yasa boğan ölüm... 39 yaşında hayatını kaybetti

Mineraliköy'de sakin 39 yaşındaki Süleyman Serkan Gezmen hayatını kaybetti. 

Polis Basın Bülteni'nde yer alan habere göre, 08.05.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Minareliköy’de sakin 39 yaşındaki Süleyman Serkan Gezmen, kalmakata olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gezmen'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor

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