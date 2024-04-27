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DAÜ Ev Sahipliğinde KKTC Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması Gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen KKTC Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması, 12 meslek lisesinden 200’ü aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.
DAÜ Ev Sahipliğinde KKTC Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması Gerçekleştirildi

MESLEK LİSELERİ ARASI BİLGİ VE BECERİ YARIŞMASI DAÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi iş birliğinde düzenlenen KKTC Meslek Liseleri Arası Bilgi ve Beceri Yarışması’na ev sahipliği yaptı. DAÜ Turizm Fakültesi ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen söz konusu yarışmaya KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mine Haktanır, BTYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik, lise müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

 

Gerçekleştirilen yarışmalarda yerel mutfak, kokteyl, barista, servis, genel turizm, sepet, bilişim (yazılım ve donanım), inşaat (el çizimi ve bilgisayar destekli çizim), harita, elektronik, elektrik (kumanda ve tesisat) ve bilgisayarlı muhasebe alanlarında toplam 12 meslek lisesinden gelen 200’ü aşkın öğrenci yarıştı.

 

Söz konusu yarışma öncesinde hem Turizm Fakültesi hem de BTYO’daki öğrenciler ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere başarılar dileyerek yarışmaların keyifli geçmesini temenni etti.

 

Yarışmaya katılan öğrenciler DAÜ Turizm Fakültesi uygulama mutfakları, Tower Barista Café ve BTYO’daki Elektrik Elektronik Laboratuvarı, Tesisat Laboratuvarı, Bilgisayarlı ve Elde Çizim Laboratuvarları, Bilgisayarlı Muhasebe Laboratuvarı ile Bilgisayar Stantlarında düzenlenen yarışmalarda, performanslarını sergiledi. Söz konusu yarışmalarda, KKTC’deki Üniversitelerden temsilciler ve sektörden alanında uzman juri üyeleri öğrencilerin performanslarını değerlendirdi. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri ileriki bir tarihte düzenlenecek olan ödül töreni ile takdim edilecek.

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