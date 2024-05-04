DAÜ 28. Liselerarası Matematik Yarışmasında Yarı Final Kazananları Belli Oldu

DAÜ 28. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI YARI FİNALİ’Nİ 20 TEMMUZ FEN LİSESİ KAZANDI

Yarı finalde ilk 2 sırada yer alan 20 Temmuz Fen Lisesi ile 19 Mayıs Türk Maarif Koleji finalde yarışma hakkını elde ederken yarı finali üçüncü sırada tamamlayan Güzelyurt Türk Maarif Koleji de ‘28. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın katkılarıyla, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen 28. Liselerarası Matematik Yarışması yarı finali Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi ekiplerinin katılımı ile yapıldı. Çok heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışma sonucunda;

Sorumlu Öğretmenler Sultan Baturay ve Sinem Çiçekçi yönetimindeki Mahmut Rahmi Soykan, Ege Gören ve İrem Yılmaz’dan oluşan 20 Temmuz Fen Lisesi BİRİNCİ,

Sorumlu Öğretmen Ahmet Kasabalı yönetimindeki Barış Asit, Arda Duman ve Muhammed Yusuf Yorulmaz’dan oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji de İKİNCİ, olarak finalde yarışma hakkını elde ettiler.

Yarı finali ÜÇÜNCÜ sırada tamamlayan, Sorumlu Öğretmenler Ayten Arısoy ve Özlem Özyönüm Hocaoğlu yönetimindeki Miray Akgün, Başak Ağdere ve Meryem Binatlılı’dan oluşan Güzelyurt Türk Maarif Koleji de ‘28 Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

Yarışmadan sonra düzenlenen törenle, okullara plȃketleri ve öğrencilerle öğretmenlere katılım belgeleri DAÜ Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Matematik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kara tarafından verildi.

Yarışmanın finali 08 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 14.30’da, DAÜ Merkezi Derslikler, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak.