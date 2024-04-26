DAÜ Turizm ve Mağusa Ravelin Kulübü İş Birliğiyle "Sürdürülebilir Gastronomi" Atölye Çalışmaları Gerçekleştirildi

DAÜ TURİZM KULÜBÜ İLE MAĞUSA RAVELİN KULÜBÜ İŞ BİRLİĞİNDE “SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ” KONULU ATÖLYE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Kulübü ile Mağusa Ravelin Kulübü iş birliğinde yenilikçi sıfır atık konseptiyle sürdürülebilir gastronomi ve turizmin desteklenmesine yönelik etkinlik düzenlendi.

DAÜ Turizm Fakültesi, Öğretim Görevlisi Şef Münevver Gürel moderatörlüğünde düzenlenen ilk etkinlikte limon ve limon suyu kullanarak limonata, kabuğu ile reçel yapımı gerçekleştirildi. Düzenlenen söz konusu etkinlik ile gıda israfının azaltılmasına katkıda bulunmak ve katılımcılar arasında çevre bilincini de güçlendirmek amaçlandı. Etkinlikte atıkları en aza indirmek için limonun her bir parçasının kullanılmasına önem verildi. Etkinlik ile katılımcılar sürdürülebilir pişirme uygulamaları konusunda uygulamalı deneyim kazandılar. Atölye çalışması sonunda üretim fazlası olan ürünlerin pazarlanabilir ürünlere dönüştürülmesi üzerinde durularak, bu ürünlerin önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan DAÜ Turizm Haftası’nda Turizm Kulübü standında sergilenebilmesi hedeflendi.

Düzenlenen ikinci atölye çalışmasında ise rehber eşliğinde ayrelli toplamaya gidilerek, bu bitkiyi tanıma, pişirme ve tatma etkinliği yapıldı. Söz konusu atölye çalışması ile yabani gıda kaynakları konusunda farkındalık yaratmak ve çevre dostu turizm faaliyetlerini teşvik etmek amaçlandı. Etkinlik ile yabani gıda kaynaklarının eko turizme dahil edilmesi üzerinde duruldu ve yerel eko sistem ve biyoçeşitlilik konusunda bilgiler verildi.

Etkinliklerde fazla ürünlerin yeniden değerlendirilmesi ve yabani kuşkonmazın etik biçimde toplanmasını teşvik ederek, gıda israfının azaltılması ile doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuldu. Katılımcılar, günlük yaşamlarında ve mesleki çalışmalarında uygulayabilecekleri sürdürülebilir gastronomi uygulamaları hakkında bilgi ve beceriler kazanarak, sıfır atık ilkelerinin mutfak turizmi deneyimlerine entegre edilmesi konusunda farkındalığı artırmış oldu