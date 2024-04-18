DAÜ KENT-AG'den Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü'nde Venedik Tüzüğü ve Kültürel Miras Değerlendirmesi

DAÜ KENTSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ (KENT-AG) YÖNETİM KURULU ÜYESİ DOÇ. DR. EGE ULUCA TÜMER’DEN ULUSLARARASI ANITLAR VE SİTLER GÜNÜ AÇIKLAMASI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ege Uluca Tümer, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Tümer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Her yıl kutlanan 18 Nisan, ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü’nün bu yılki teması “Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2024: Venedik Tüzüğü Merceğinden Afetler ve Çatışmalar” olarak belirlenmiştir. Dünyamızın son yıllarda yaşamış olduğu ve yaşamaya devam ettiği afet ve çatışmaların kültürel miras alanlarımızda çok büyük zarar ve kayıplara yok olması bu alanla ilişkisi olan herkese, yıllardır ortak mirasımız olan anıt ve sitlerin korunması için gösterilen büyük emeklerin afet ve çatışma durumlarında ne kadar yararsız olabileceğini göstermiştir. Ayrıca, 1964 yılında hazırlanmış, bu yıl 60. yıl dönümü içinde bulunan, koruma tarihinin mihenk taşı sayılan ve 191 UNESCO üyesi ülke için bağlayıcılığı olan ‘Venedik Tüzüğü’nün içerdiği hükümlerin, bu süreçleri ne kadar yönetebilme kapasitesi olduğunun değerlendirilmesi de, bu bağlamda tartışmanın bir parçası haline gelmiştir.

18 Nisan 2024 ICOMOS ‘Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü’ kapsamında ICOMOS üyeleri ve kültürel miras uzmanları, Venedik Tüzüğü'nden bu yana koruma uygulamalarının gelişimini değerlendirmeye; Venedik Tüzüğü'nün dünya çapında koruma uygulamaları üzerindeki etkileri üzerine düşünmeye; iklim acil durumu, çatışmalar ve doğal afetlerin zorluklarını ele almak için tüzüğün uygunluğu üzerine tartışmalar yapmaya; Venedik Tüzüğü'nün 60. yıl dönümü temasını tüm yönleriyle eleştirel bir şekilde yansıtan etkinlikler düzenlemeye ve iş birliği yapmaya çağrılmışlardır.

Kıbrıs’taki tarihi anıtlar ve sitler de afetlerden ve çatışmalardan en çok etkilenmiş ve büyük kayıplar vermiş olsa da günümüzde UNDP Cyprus ve ‘Kıbrıs Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin emekleriyle, ortak kültürel mirasımız tüm bu olumsuz etkilere daha dirençli hale getirilmekte, tarihi anıtlarımız ve sitlerimizin yok oluşunun önüne geçilmektedir. Sözü edilen, değer biçilemez koruma çalışmalarının toplumumuzun ve kurumlarımızın da duyarlılığını, vizyonunu ve katılımını artırması ile kültürel mirasımızın afet ve çatışmalara karşı çok daha dirençli hale gelebileceği kuşkusuzdur. Ancak özellikle bulunduğumuz bölgede süregelen çatışmalar dolayısıyla, insanları korumadan mirası koruyamayacağımızın da bilincindeyiz. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) olarak, çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri kurarak, ‘afet ve çatışmalara dirençli kültürel miras’ için kapasite oluşturmaya yönelik bir yol haritası oluşturma yolunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Aynı zamanda, ada içinde yer alan koruma alanındaki tek lisansüstü program olan ‘DAÜ Mimarlık Bölümü Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’ ile de, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanması için koruma ve restorasyon uzmanları yetiştirilmesine katkı koymaktayız