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Bahis salonundan çaldığı parayla bahis oynadı

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Lefkoşa’da çalıştığı bahis salonundan para çalıp, yine aynı iş yerinde bahis oynayan 22 yaşındaki İ.K zanlı şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Bahis salonundan çaldığı parayla bahis oynadı

Polis memuru Süleyman Talu mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir bahis salonunda çalışan zanlının 22 Nisan 2024 tarihinde müşterilerden almış olduğu 100 bin TL’nin 3 bin 299 TL’si ile çalıştığı iş yerinde bahis oynadığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, ailesine yardım etmek ve borçlarını ödemek amacıyla söz konusu suçu işlediğini söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının çalışma izniyle ülkede bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminat talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 25 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 500’er  bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi. Ancak şartları yerine getiremeyen zanlı 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

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